El Ayuntamiento de Granada y Telpark amplían aparcamiento durante 12 horas por 2,49 euros para apoyar comercio local

Archivo - Imagen de archivo de la concejala de Comercio de Granada, Elisa Campoy, atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través del área de Comercio y en el marco de la estrategia municipal de apoyo al comercio local, pone en marcha una nueva edición del Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible, una iniciativa desarrollada en colaboración con Telpark que tiene como objetivo "facilitar el acceso al centro de la ciudad durante el periodo de rebajas y promover una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la medida permitirá a la ciudadanía estacionar hasta doce horas por 2,49 euros en distintos aparcamientos de la ciudad, "favoreciendo un acceso ordenado al centro urbano y apoyando directamente la actividad comercial en un periodo clave para el comercio local".

Así, el programa estará vigente del 7 al 31 de enero de 2026 y se aplicará en los aparcamientos de Violón, Alsina Centro Granada, Pedro Antonio y Estadio de Los Cármenes, lo que supone una "reducción muy significativa" respecto al precio habitual y convierte el estacionamiento en una "opción cómoda y asequible" para quienes acudan a realizar sus compras al centro de la ciudad.

En contexto, el estacionamiento se articula a través de los bonos Multipass, disponibles en modalidades de cinco, diez y 20 usos, que pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark. Estos pases, válidos durante un año, permiten entrar y salir del aparcamiento de forma automática mediante lectura digital de matrícula, "evitando el uso de ticket y agilizando el proceso". Además, el usuario puede modificar de forma flexible la matrícula asociada al bono desde la propia aplicación.

Como novedad, la Administración local ha precisado que esta edición del programa incorpora un incentivo adicional orientado a fomentar una movilidad más sostenible, con un 30 por ciento de descuento en la recarga de vehículos eléctricos para las personas usuarias que adquieran un bono Multipass, aplicable en los aparcamientos Telpark de la ciudad. Con esta medida se refuerza el compromiso municipal con la movilidad sostenible, "incentivando el uso del vehículo eléctrico y reduciendo el tráfico asociado a la búsqueda de aparcamiento".

Por su parte, la concejala de Comercio, Elisa Campoy, ha señalado que "desde el Ayuntamiento impulsamos medidas concretas que faciliten el acceso al centro y apoyen directamente al comercio local, especialmente en un periodo tan señalado para el comercio como es el de las rebajas".

Al hilo, Campoy ha subrayado además que "este programa permite acercar a la ciudadanía a las zonas comerciales en condiciones muy ventajosas, favoreciendo el consumo en los establecimientos de la ciudad y contribuyendo también a dinamizar la hostelería del centro".

En ediciones anteriores, esta iniciativa ha permitido que miles de granadinos se beneficien de condiciones ventajosas para estacionar, contribuyendo a incrementar la afluencia a las zonas comerciales, especialmente durante las rebajas, y "fomentando una ciudad más accesible y cómoda tanto para residentes como para visitantes".

Desde el Ayuntamiento destacan que "el Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible es una herramienta eficaz que garantiza a la ciudadanía un acceso cómodo y asequible al centro, impulsando el comercio y la hostelería local durante un periodo clave".

La colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y Telpark se enmarca en una "trayectoria consolidada" de campañas conjuntas orientadas a facilitar el acceso ordenado y eficiente al centro urbano. En la actualidad, Telpark gestiona en Granada más de 2.000 plazas de aparcamiento distribuidas entre seis aparcamientos subterráneos, lo que permite ofrecer "soluciones de estacionamiento adaptadas a las necesidades de la ciudadanía y del tejido comercial de la ciudad".