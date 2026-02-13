Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Andaluza del Hidrógeno impulsan la creación del Clúster Andaluz

Firma del acuerdo marco de colaboración para la creación y el impulso del Clúster Andaluz del Hidrógeno. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Andaluza del Hidrógeno han formalizado el acuerdo marco de colaboración que supone la creación y el impulso del Clúster Andaluz del Hidrógeno, una iniciativa estratégica destinada a reforzar el liderazgo de la ciudad en la transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado que con esta firma "el Ayuntamiento cumple su compromiso", ya que este convenio "supone la creación y el impulso del Clúster Andaluz del Hidrógeno".

Asimismo, Miranda ha destacado que "no se habla solo de intenciones, sino de hechos". "Huelva lidera la puesta en marcha de un clúster que va a coordinar empresas, innovación, inversión y empleo en torno al hidrógeno verde", toda vez que ha resaltado que con ello "se consolida a la ciudad como motor de la nueva industria verde en Andalucía y referente nacional y europeo en este ámbito".

El acuerdo establece un marco estable de colaboración para fomentar la innovación, la inversión, la transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos industriales vinculados al hidrógeno, además de impulsar la difusión social de las tecnologías del hidrógeno, el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación, y la colaboración público-privada.

"Huelva quiere ser un territorio donde la revolución energética no solo pase, sino que se quede, genere empleo de calidad y oportunidades reales para nuestras empresas y futuro y empleo para nuestra gente", ha indicado.

En este sentido, ha defendido el papel activo del Ayuntamiento como "compañero de viaje de las empresas, facilitando proyectos, atrayendo inversión y talento, y asegurando que el valor añadido se quede en nuestra ciudad".

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, y contempla la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento encargada de coordinar acciones, impulsar proyectos y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Clúster.

Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza del Hidrógeno, Francisco Juan Montalbán, ha señalado que "la creación del Clúster consolida la visión conjunta del Ayuntamiento y esta asociación de que Huelva es una zona punta de lanza de todo lo que significa el Hidrógeno en su desarrollo industrial".

"Con el clúster reafirmamos la colaboración total en el desarrollo y análisis de proyectos, centros tecnológicos y todo lo que nos permita testear soluciones para la industria adelantándonos a los problemas que puedan surgir. En definitiva, un gran paso y un nuevo avance".

"HUELVA, REFERENTE EN HIDRÓGENO VERDE"

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su estrategia de liderazgo en la transición energética, apostando por un modelo de desarrollo basado en la industria verde, la innovación, la atracción de inversión, la creación de empleo de calidad y la colaboración entre administraciones, empresas y centros de conocimiento.

El Clúster Andaluz del Hidrógeno nace con el objetivo de convertir a Huelva en un nodo estratégico para el despliegue del hidrógeno verde en Andalucía, España y Europa, alineando los esfuerzos del sector público y privado para aprovechar una oportunidad histórica de transformación económica y social.