El Ayuntamiento de Huelva impulsa áreas de transición ecológica en el entorno de la antigua cárcel

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este martes los proyectos y expedientes de contratación de dos nuevas actuaciones incluidas en el Plan de Actuación Integrado 'Huelva Distrito H-HUB de innovación ecosocial', cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).

Según ha indicado el Ayuntamiento de la capital en una nota de prensa, se trata de actuaciones en el entorno de la antigua cárcel, que supondrán una inversión conjunta de algo más de un millón de euros para la creación de áreas piloto de transición ecológica y del proyecto de naturalización y corredores verdes, mediante intervenciones dirigidas a recuperar y mejorar espacios urbanos, reforzar la infraestructura verde, incrementar el confort climático y favorecer un uso más accesible, seguro e inclusivo del espacio público.

De este modo, el primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha destacado que se da un paso más para "convertir en actuaciones concretas la apuesta por una Huelva más verde, más innovadora y preparada para afrontar los retos del futuro". "Con estos dos proyectos, vamos a intervenir en espacios que necesitan ser recuperados y mejorados, incorporando más vegetación, sombra, zonas de estancia, áreas de juego y deporte y mejores itinerarios peatonales".

"Estamos hablando de actuaciones que no se quedan en el papel, sino que van a transformar espacios concretos de la ciudad, desde el Parque de la Luz, la calle Al-Ándalus o la plaza Noria del Palmarate hasta las avenidas Pablo Ruiz Picasso y Fuerzas Armadas. En definitiva, proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y avanzar en nuestro objetivo de hacer de Huelva una ciudad más sostenible, accesible y confortable", ha asegurado el edil.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA UNA HUELVA MÁS VERDE

El primero de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno permitirá iniciar la contratación de las obras del proyecto de creación de áreas piloto de transición ecológica en el entorno de la antigua cárcel, incluido en el Plan de Actuación Integrado 'Huelva Distrito H-HUB de innovación ecosocial', en el marco del Plan EDIL del Fondo FEDER.

La actuación cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 610.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto persigue mejorar y conservar espacios urbanos que actualmente presentan déficits de uso, accesibilidad, equipamiento, vegetación y calidad paisajística, mediante la creación y renovación de áreas de juego y deportivas, zonas de estancia y sombra, nuevo mobiliario urbano, itinerarios peatonales accesibles, superficies ajardinadas y redes de riego.

En concreto, se actuará en tres espacios. En la plaza José María Labrador, Parque de la Luz, se incorporarán equipamientos lúdicos y deportivos, nuevas zonas ajardinadas, mobiliario urbano y elementos de sombra. En la calle Al-Ándalus, se creará un área de juego infantil inclusiva, se reorganizarán parterres y alcorques, se conservarán las palmeras existentes y se incorporarán nuevas plantaciones y mobiliario. En la plaza Noria del Palmarate será objeto de acondicionamiento, reordenación y renaturalización, con mejoras en la accesibilidad peatonal y nuevas zonas de juego, estancia, ajardinamiento y riego.

La segunda actuación permitirá iniciar la contratación de las obras del Proyecto de Naturalización y Corredores Verdes, con un presupuesto máximo de 457.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto plantea incrementar la presencia de infraestructura verde en el entorno urbano, utilizando la vegetación como elemento vertebrador para mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas, aumentar la biodiversidad y generar espacios más confortables.

En este sentido, la primera intervención se desarrollará en la avenida Pablo Ruiz Picasso, en el tramo comprendido entre el camino del Saladillo y la avenida Honduras, sobre una superficie aproximada de 1.670 metros cuadrados. Está prevista la creación de un corredor verde mediante la reorganización de la sección viaria, una nueva mediana ajardinada, la ampliación de parterres y alcorques, la mejora de firmes y pavimentos, la ordenación del estacionamiento y la señalización, una red de riego y nuevas plantaciones de arbolado, especies arbustivas y tapizantes.

La segunda actuación se llevará a cabo en la avenida de las Fuerzas Armadas, sobre unos 812 metros cuadrados, para dotar de cubrición vegetal al recorrido peatonal vinculado a la pérgola existente. Se contempla la renovación y ampliación de jardineras, nuevas jardineras, sistemas de impermeabilización y drenaje, una estructura auxiliar con cables tensados, riego por goteo, reposición de pavimentos y plantación de especies trepadoras.

En conjunto, ambas actuaciones permitirán incrementar la superficie vegetal y la biodiversidad urbana, mejorar la regulación microclimática, generar sombra progresiva y reducir la temperatura superficial de los espacios pavimentados, compatibilizando estas mejoras con la movilidad, la accesibilidad y el funcionamiento de los servicios urbanos.

Estas dos actuaciones están cofinanciadas en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL) y se integran en la estrategia H-HUB, cuyo objetivo es avanzar hacia una ciudad más sostenible, accesible y cohesionada, tomando como uno de sus grandes ejes la recuperación y transformación del entorno de la antigua cárcel provincial y de Isla Chica.