La Cátedra Atlantic Copper-UPM acerca el valor de la sostenibilidad y la innovación en la minería

HUELVA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Atlantic Copper de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) afronta este curso 2023/2024 su undécima edición con un completo programa docente que acercará a las aulas la "importancia" de la innovación y la sostenibilidad como respuesta ante los actuales desafíos a los que se enfrenta la minería.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el programa de formación de la Cátedra ha arrancado con la lección inaugural 'Current trends in Metallic Mining Industry and the Non ferrous Metallurgy', impartida por Marc Seefeldt, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de KU Leuven, en Bélgica, y José Luis Tejera, coordinador de la Cátedra Atlantic Copper.

Con el mismo compromiso por acercar al alumnado una visión completa y actualizada sobre la minería se sucederán las ponencias 'Innovation management in the metallurgical industry', que pronunciará el 2 de noviembre el director de Innovación y Tecnología de la compañía, Guillermo Ríos; o 'Circular economy. Atlantic Copper recycling proyect', que impartirá el 16 de noviembre el director de Planificación y Control, José Miguel Quintana.

Por su parte, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, participa en esta edición con la conferencia 'Copper market and Metal stock exchanges', que pronunciará el 30 de noviembre y en la que abordará la "importancia" que ha alcanzado la metalurgia en el actual contexto de transición energética, poniendo de manifiesto la implicación de los responsables de Atlantic Copper con una Cátedra que persigue la formación de profesionales altamente cualificados para el sector.

Hasta el mes de marzo se sucederán ponencias semanales que permitirán al alumnado ampliar su formación y conocimientos en minería, metalurgia y materiales. El temario aborda temáticas como la demanda de metales no ferrosos como el cobre, la gestión sostenible de los recursos naturales, la digitalización, la transición energética o la economía circular, que se cuentan entre los actuales desafíos del sector.

INNOVACIÓN DE MINERÍA, METALURGIA Y MATERIALES

La Cátedra Atlantic Copper, creada en 2013 en la Etsime de la Universidad Politécnica de Madrid, es un referente europeo en la realización de trabajos y estudios en el ámbito de la minería metálica y de la metalurgia extractiva no férrea, con especial atención al cobre.

Su oferta docente se centra en la Innovación de Minería, Metalurgia y Materiales y está dirigido a estudiantes a partir del segundo curso de la Etsime y otras escuelas de la UPM, así como a su profesorado y al público general que pueda estar interesado en la extracción y procesado de materias primas y minerales metálicos. A lo largo de sus diez primeros cursos escolares, la Cátedra ha impartido formación a cerca de 500 alumnos.

Como complemento, la Cátedra otorga anualmente ayudas a estudios y publicaciones, premios de 1.500 euros al mejor alumno de todas las asignaturas de Metalurgia, al mejor Proyecto Fin de Grado y a la mejor tesis doctoral, y estancias de prácticas de seis meses remuneradas en la fundición de Huelva.

Asimismo, las actividades de la Cátedra Atlantic Copper han sido incluidas en el proyecto formativo europeo 'SUMA Master Programme: IMAGINE III', cuyo objetivo es ampliar el conocimiento de los estudiantes de Ingeniería y la búsqueda de futuros talentos en áreas como la sostenibilidad de los recursos minerales, la eficiencia en los procesos metalúrgicos, la economía circular y el ciclo de vida de los materiales.

El programa SUMA Master (SUstainable MAterials), financiado por el EIT RawMaterials, el consorcio más importante del sector de materias primas en todo el mundo, reúne algunos de los mejores programas formativos en el campo de la ingeniería de materiales sostenibles en Europa, entre los que se encuentra la Cátedra Atlantic Copper.

Con una duración de dos años, hasta diciembre de 2024, cuenta con la participación de las universidades europeas de Lovaina (Bélgica), Trento y Milano Bicocca (Italia), Grenoble (Francia), Leoben (Austria), la AGH Universidad de Ciencias y Tecnología de Cracovia (Polonia) y la Universidad Politécnica de Madrid, así como las empresas Atlantic Copper y Umicore, e incluye estudios en dos instituciones educativas europeas, una pasantía en una de las empresas colaboradoras y una tesis de maestría.