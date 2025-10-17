La Cátedra Telefónica de la Universidad de Cádiz celebra una jornada centrada en la economía azul y la sostenibilidad

Participantes del Ágora de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Cádiz (UCA) en una recepción al Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Cátedra Telefónica de la Universidad de Cádiz (UCA) ha celebrado su jornada Ágora anual en Algeciras, coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, dedicándola en esta ocasión a la economía azul y la sostenibilidad. En ella han participado empresarios, estudiantes y profesores de la Universidad.

La bienvenida a esta jornada ha corrido a cargo del presidente del Comité de Innovación del Puerto Bahía de Algeciras, Jesús Medina, acompañado por la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, Paloma Cubillas, y la responsable de Administraciones Públicas de Andalucía Occidental de Telefónica España, Blanca Sánchez, ha indicado la UCA en una nota.

El Puerto de Algeciras ha acogido la primera parte de esta jornada, que ha analizado la temática desde diversas perspectivas y donde se ha hecho hincapié en que la economía azul "es clave" para el Campo de Gibraltar al promover un crecimiento económico basado en la preservación de los ecosistemas marinos, y que impacta directamente en la sociedad.

En el bloque centrado en la Sostenibilidad Económica, las empresas del GT6 Sostenibilidad y neutralidad climática del Comité de Innovación del Puerto Bahía de Algeciras han dado a conocer con ejemplos reales cómo se integra la sostenibilidad en los modelos de negocio de las empresas de la bahía, qué tienen en común todas ellas y cuáles son los retos a los que se enfrentan.

A continuación, los asistentes se han trasladado al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algeciras, donde su alcalde, José Ignacio Landaluce, ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado el cambio en los modelos de ciudad, así como la necesidad de adaptarse a nuevos sistemas de movilidad, de gestión de los recursos e incluso de interrelación con las administraciones.

Todo ello, ha señalado, requiere la implementación de "la tecnología adecuada", en ello desempeñan "un papel fundamental" el principal partner tecnológico de España, Telefónica, y la Universidad de Cádiz, como referente formativo.

Posteriormente, ha tenido lugar una conferencia magistral sobre sostenibilidad ambiental, ofrecida por Eva Mena, directora gerente de la Fundación Ceimar.

La jornada Ágora ha concluido con una mesa redonda dedicada a la sostenibilidad social en la que han intervenido Jesús Verdú, director general del Campus Bahía de Algeciras; Javier Vázquez, concejal de Educación, Universidad y Medio Ambiente de Ayuntamiento de Algeciras; Cristina Lirio, adjunta a la dirección Territorio Sur de Telefónica España, y José Ramón Rodríguez, jefe División Edificación y Planeamiento de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.

En esta mesa, los ponentes han abordado la complejidad que implica gestionar una ciudad como Algeciras, destacando cómo las decisiones urbanas y el comportamiento de su ciudadanía inciden directamente en la sostenibilidad.

En este contexto, se ha subrayado el papel esencial de las nuevas tecnologías como motor para construir un modelo de smart city que sea "socialmente sostenible". Ante este avance tecnológico, se ha remarcado cómo el mercado demanda nuevos perfiles y la formación específica será "clave" en todo este proceso.

La Cátedra Telefónica Economía Azul y Puertos Inteligentes fue creada en 2022. Con sede en la ETSI de Algeciras, se suma a la red de cátedras de la Universidad de Cádiz que, entre todas, suman un conjunto de más de 15 alianzas con empresas de referencia en sus ámbitos de actividad, y que constituyen una línea acción en la estrategia de innovación y transferencia de la UCA con los principales agentes económicos, industriales, empresariales y sociales del entorno.