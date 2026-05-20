Cesur analiza en Granada la descarbonización de la industria a través de la gestión y almacenamiento de nuevas energías

Cesur, a través de GeneraSur, su centro de innovación y desarrollo empresarial, ha celebrado el III Encuentro de Innovación Abierta "GestiGestión y almacenamiento de nuevas alternativas energéticas para la descarbonización industrial". - CESUR

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, a través de GeneraSur, su centro de innovación y desarrollo empresarial, y en colaboración con Andalucía Emprende, ha celebrado este miércoles en Granada el III Encuentro de Innovación Abierta bajo el título 'Gestión y almacenamiento de nuevas alternativas energéticas para la descarbonización industrial'.

La jornada ha reunido a destacadas corporaciones, 'startups' y expertos en innovación para abordar soluciones reales ante el desafío de la transición energética y el almacenamiento en el tejido productivo de la región.

El evento, celebrado en la Fundación Parque Tecnológico de la Salud (PTS), ha sido inaugurado por Javier González, director general de Fomento de Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Al inicio del encuentro han dado la bienvenida Luis González Ruiz, director gerente de la Fundación PTS; y Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur.

La mesa técnica ha contado con la participación de referentes empresariales de Andalucía. José Antonio Peregrín, director de Innovación de Inerco, ha expuesto la actividad de esta multinacional andaluza, centrada en ofrecer soluciones integrales para promover el desarrollo industrial sostenible, que cuenta con mil profesionales y presencia en diez países.

Peregrín se ha enfocado en la división de Tecnologías Energéticas y Descarbonización, desgranando proyectos europeos de referencia en áreas como el hidrógeno renovable, biogás, captura de CO2 y combustibles sintéticos.

Asimismo, ha señalado el interés de la firma en incorporar nuevas soluciones de almacenamiento electroquímico, almacenamiento térmico a alta temperatura para esquemas 'power-to-power', así como tecnologías para mejora del rendimiento y reducción de consumos y residuos en plantas de producción de biogás y biometano a partir de digestión anaerobia, tecnologías AEM para la producción de hidrógeno renovable, nuevas tecnologías para captura de CO2 y tecnología para síntesis de combustibles renovables.

Por su parte, Juan José Pérez-Uceta, director de Innovación de Greening Group, ha compartido el modelo integrado y multitecnológico de su compañía (fotovoltaica, eólica, biometano y almacenamiento energético BESS).

Pérez-Uceta ha detallado las principales líneas estratégicas de innovación en las que Greening está trabajando para responder a los retos del sistema energético: almacenamiento energético, tecnologías para la descarbonización industrial, gestión inteligente de redes y mercados, y la flexibilidad como elemento clave para integrar renovables de forma eficiente y segura.

Además, ha detallado los avances del grupo en el ámbito del biometano, enfocados en la optimización de la metanización y la gestión sostenible del digestato mediante fórmulas de innovación abierta.

"En Greening entendemos la innovación como un motor clave para acelerar la transición energética", ha subrayado, y ha asegurado que "el desafío ya no es solo generar renovables, sino integrarlas de forma inteligente en la industria, en las redes y en los mercados".

Desde una perspectiva sectorial clave para el sur de España, Marta Gallego, directora de Calidad Global de Migasa, ha explicado cómo este grupo agroalimentario familiar aplica la innovación desde el campo hasta el consumidor final para competir en un mercado globalizado.

Gallego ha afirmado que la compañía combina tres vías de desarrollo: la innovación interna, la cooperación externa a través de su propio ecosistema y la captación de conocimiento externo. "La innovación constante y la incorporación al paradigma de la industria 4.0 se han convertido en parte indispensable de Migasa", con el objetivo permanente de mejorar la calidad de los productos, contribuir a la salud y el bienestar de las personas y adaptarse a formas de producción más respetuosas con el medioambiente.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA REALISTA, MEDIBLE Y VIABLE

Por último, Luis Salido, director de Innovación de Herogra Group, ha defendido que la transición energética industrial debe ser "realista, medible y viable". Salido ha destacado que la descarbonización en Herogra se aborda desde una visión integral que combina eficiencia energética, digitalización, autoconsumo, analítica de datos e hidrógeno verde, sirviendo como palanca de resiliencia tanto para el sector industrial como para una agricultura sostenible.

El ponente ha hecho hincapié en que, antes de implementar nuevas tecnologías, es vital optimizar procesos mediante la monitorización energética, la inteligencia artificial y el mantenimiento predictivo, reduciendo riesgos mediante la colaboración con centros tecnológicos.

Esta cita en Granada cierra el ciclo de jornadas entre empresas y 'startups' vinculadas a los Desafíos de Innovación Abierta de GeneraSur para 2026, dando continuidad al encuentro celebrado en Sevilla el pasado mes de marzo sobre "Tecnologías 4.0" y al de Málaga, a finales de abril, sobre sostenibilidad y economía circular para la empresa.