Archivo - El proyecto contempla también nuevas plantas repartidas por la ciudad - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén sumará más de 700 nuevos árboles antes de final de año. Será a través del Proyecto de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) correspondiente a la convocatoria de 2025, una iniciativa que permitirá generar empleo para trabajadores agrícolas en situación de desempleo al tiempo que mejorará los espacios verdes de la ciudad , tal.

El concejal de Medio Ambiente, José María Cano (JM+), ha indicado que la plantación se llevará a cabo entre los meses de septiembre y diciembre. Lo 700 árboles se sumarán a las plantaciones anuales que ya realiza la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes.

Cano ha destacado que las nuevas plantaciones se distribuirán por numerosos puntos de la ciudad. Entre las zonas previstas se encuentran los carriles bici de reciente creación, donde actualmente existe una escasez de sombra, así como las instalaciones deportivas de Las Fuentezuelas, Felipe Arche y La Salobreja.

También se reforzará el arbolado en la avenida de Yayyan, antigua carretera de Granada, uno de los corredores urbanos donde se realizará un importante esfuerzo de reforestación.

El edil ha incidido en que esta actuación responde a una estrategia de ciudad para adaptar Jaén a los efectos del cambio climático. "No estamos hablando únicamente de plantar árboles por una cuestión estética. Estamos llevando a cabo una actuación estratégica que permitirá crear nuevas zonas de sombra, hacer más confortables los espacios públicos y reducir el efecto de las islas de calor", ha dicho Cano.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros y contempla, además del incremento de la masa arbórea, otras dos líneas más de actuación orientadas a la prevención de incendios y la mejora del paisaje urbano.

La primera de estas actuaciones se ha desarrollado durante los meses de primavera y ha consistido en el desbroce de vegetación espontánea en suelo urbano. Estos trabajos han permitido eliminar la broza acumulada para reducir el riesgo de incendios durante el verano, una medida preventiva especialmente relevante ante el incremento de estos episodios en todo el país.

El proyecto contempla una tercera línea de trabajo centrada en la plantación de flores en calles y plazas de la ciudad. Para ello se priorizarán especies resistentes a las altas temperaturas y con menores necesidades hídricas, favoreciendo una jardinería más sostenible y adaptada a las condiciones climáticas actuales.