El X Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales cierra la jornada con una mesa sobre taxonomía y sector financiero

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada del X Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales (Coancian), organizado por el Colegio de Ambientólogos de Andalucía (Coamba) en Sevilla, ha finalizado con un bloque titulado 'Nuevas oportunidades de negocio para ambientólogos y ambientólogas', en el que expertos han hablado sobre taxonomía europea y sector financiero y la necesidad de un único estándar para reportar.

En la citada mesa redonda han participado Luis López-Cozar, managing director de Azentúa; Tomás Conde, ESG & Sustainable Finance director. N World; y María Mora, Head of Risk and Fraud solutions at the Global CoE of Data Intelligence en Fujitsu y miembro del Grupo de Trabajo de Taxonomía de IFRS Foundation, miembro de la Junta Directiva de XBRL International y miembro del European Lab PTF-NFRS (EFRAG), moderados por Daniel Castañeda, socio director Tu-Entorno Calidad y Medio Ambiente.

Castañeda ha preguntado en primer lugar a los intervinientes que es la taxonomía europea y qué retos supone, a lo que Tomás Conde ha respondido que "es un cristo espectacular" para explicar que "es un sistema de clasificación de actividades medioambientalmente sostenibles y un ejercicio de una inteligencia extraordinaria que otorga al sector financiero la potestad de determinar qué es y qué no es".

"Se van a empezar a medir la entidades financieras por las actividades medioambientalmente sostenibles y se van a ver forzados a decir que no a unas actividades que no lo sean conforme a un reglamento", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "necesitamos un periodo de adaptación". "Era necesario que esto sucediese y necesitamos unos años para que se estabilice, pero tiene mucho sentido estratégico en todos los aspectos". "La taxonomía es la piedra angular del plan de finanzas sostenibles de la UE".

Sobre cómo está influyendo la taxonomía en la manera de financiar las actividades empresariales, ha dicho que "están teniendo impacto positivo", pero "aún estamos sumidos en un desconcierto descomunal". "Tenemos tres problemas: el dato que usamos es malo, hay demasiados estándares, no se puede comparar información, y hay un tsunami regulatorio en todos los aspectos", ha asegurado. "Hoy la confusión empresarial es extraordinaria, pero el destino tiene mucho sentido".

De otra parte, y preguntada sobre cómo son los estándares EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), María Mora ha defendido la necesidad de un único estándar, una labor que encargaron al EFRAG hacer. "Será el estándar de cómo se debe reportar a nivel de indicador y de conceptualización", ha dicho, para añadir que también se encargó al EFRAC "intentar armonizar las propuestas ambientales que había en Europa".

Por su parte, López-Cozar ha señalado que estamos en el Pacto Verde Europeo porque "llevamos remando muchos años", toda vez que ha afirmado que "el mundo ha estado creciendo poco a poco hacia un mundo sostenible o si no es así nos quedamos sin planeta". Ha señalado que "esto no es fácil" y que "ahora estamos empezando a crear políticas y estructura para proteger nuestro medioambiente, y lo que nos queda es el dato, el reporter".

Y dentro del reporting "uno de los agentes que faltaban era el sector financiero y la taxonomía europea lo mete y le dice que no puede invertir en cualquier proyecto solo porque tenga una rentabilidad económica", ha precisado. Además, ha instado a meter el concepto de capital natural en la ecuación de la economía: "El recurso natural es un bien del cual la empresa se nutre, se apoya y se proyecta para obtener un rendimiento".

Tomás Conde ha afirmado que "nunca se había hablado tanto de medioambiente en el mundo financiero y nunca se había hablado tanto de tema financiero en el mundo ambiental", y López-Cozar ha dicho que "el dato no solo tiene que ser fiable y verificable sino también comparable; si no es así no vale. Por eso se camina hacia la estandarización".

Por último y sobre el 'greenwashing', López-Cozar ha afirmado que "es un tema de actitud personal, que te lo creas y quieras hacer bien las cosas" y para ello "tienes herramientas porque tienes tecnología, marco legislativo y formación". "Es un tema de transparencia e integridad", ha enfatizado. Mora también ha señalado que "es un tema de transparencia y control" y Conde ha finalizado diciendo que la empresas "necesitan simplicidad y claridad".