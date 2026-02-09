CSIC apunta que parques y reservas naturales amortiguan efectos aridez y cambio climático en tierras secas

Parque Nacional de Cabañeros. - CSIC

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional liderada desde el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC) concluye que las áreas con un alto nivel de protección medioambiental, como reservas naturales y parques nacionales, son capaces de amortiguar los efectos de la aridez en estas tierras, "aumentando así su resistencia frente al cambio climático".

Según ha detallado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un comunicado, el trabajo se publica en la revista 'Nature Plants'. Por otra parte, han precisado que casi 2.500 millones de personas viven en las llamadas tierras secas, ecosistemas con pocas precipitaciones y un alto riesgo de desertificación.

En esta línea, han concretado que las tierras secas cubren más del 41 por ciento de la superficie terrestre y albergan al 38 por ciento de la población mundial. Estas regiones son "extremadamente vulnerables" al cambio climático y, a partir de cierto umbral, un pequeño aumento de la sequedad provoca una "caída drástica" en la productividad del ecosistema; esto es, en su capacidad de albergar vida.

En concreto, la investigación ha concluido que las zonas con niveles de protección correspondientes a las categorías I y II de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) --es decir, reservas naturales, áreas silvestres y parques nacionales-- pueden amortiguar y retrasar de forma significativa la aparición de estos umbrales de aridez, lo que implica que los ecosistemas áridos deben volverse "sustancialmente más secos antes de sufrir un colapso productivo".

"Hasta ahora, se pensaba que los umbrales de aridez eran inamovibles. Nuestro estudio contradice esta idea y demuestra que las figuras de conservación son eficaces", ha explicado el investigador del CSIC Manuel Delgado Baquerizo.

"Sin embargo, no todos los niveles de protección tienen la misma eficacia: no es lo mismo una reserva natural (categoría I) que un parque nacional (categoría II). Es más, las zonas con bajos niveles de protección mostraron umbrales de aridez similares a los de las áreas desprotegidas, lo que sugiere que no son eficaces en la protección contra la aridez", ha añadido.

Tal y como ha asegurado el CSIC, el estudio alerta de que, de los más de 18.000 paisajes estudiados, tan solo alrededor de un siete por ciento cuentan actualmente los niveles de protección más altos. "Creemos que, a la vista de los futuros escenarios de cambio climático, aumentar las zonas protegidas y los niveles de las mismas es una medida necesaria para la conservación", ha apostillado el científico.

De esta forma, la investigación, basada en un amplio análisis de datos ambientales a escala global durante 23 años (2001-2023), analiza más de 18.000 paisajes de tierras secas de todo el mundo. El equipo comparó la productividad de la vegetación en tres tipos de áreas, en concreto, zonas sin protección, zonas con un nivel de protección bajo --categorías III o superior de la UICN, como áreas de gestión de caza o parques regionales-- y áreas de alta protección --categorías I y II de la UICN, que incluyen reservas naturales y parques nacionales--.

Según el estudio, la capacidad de las áreas altamente protegidas para resistir mayores niveles de aridez se puede atribuir a factores como "una menor presión antropogénica, mayores niveles de biodiversidad y una mejor estructura del suelo y la vegetación. "Estos elementos, en conjunto, "fortalecen la resiliencia del ecosistema y garantizan la continuidad de los servicios ecosistémicos de los que depende una gran parte de la población humana".

En relación, Delgado Baquerizo ha apuntado que "los resultados sugieren que las acciones de conservación deberían estar encaminadas a evitar los cambios de uso del suelo y a proteger estos ecosistemas de la excesiva actividad humana".

Por otra parte, el estudio ha comprobado que el efecto protector se mantiene tanto en ecosistemas dominados por vegetación leñosa como en aquellos con vegetación no leñosa, incluso cuando se tienen en cuenta las zonas de pastoreo. Así, el trabajo sugiere además que la dinámica estacional desempeña un "papel crucial" en la configuración de las respuestas de los ecosistemas a la aridez, especialmente en las zonas con niveles de protección más bajos.

En contexto, las tierras secas se caracterizan por la escasez de agua y la impredecibilidad de las lluvias, así como su vulnerabilidad al cambio climático. En total, según la Conferencia de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (Cnuld), estos ecosistemas copan entre el 39 y el 45 por ciento de la superficie del planeta. Casi el 20 por ciento están destinados a cultivos --de secano o regadío--, aunque su uso más frecuente es el de pastizales para el ganado.

En función de su índice de aridez --resultado de dividir la precipitación media anual por la evapotranspiración potencial-- las tierras secas se dividen en categorías como subhúmedas secas, que representan el 18 por ciento de la superficie terrestre; semiáridas, que son el 20 por ciento de la superficie; y áridas, que constituyen el siete por ciento de la tierra. Los desiertos hiperáridos no se incluyen dentro de las tierras secas, sino que se consideran un tipo diferente de ecosistema.