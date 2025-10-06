Cuevas del Almanzora (Almería) aprueba el proyecto de sellado del vertedero del Hoyo del Gato

Acceso al vertedero del paraje Hoyo del Gato, en Cuevas del Almanzora (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) ha aprobado este lunes en un pleno extraordinario la moción que permite impulsar el proyecto de sellado, restauración y clausura del vertedero de residuos no peligrosos ubicado en el paraje conocido como Hoyo del Gato u Hoyo de Orillas.

El proyecto, promovido por el Consistorio en colaboración con la Junta de Andalucía y cofinanciado con fondos europeos, contempla la estabilización de taludes, la impermeabilización del terreno y la restauración paisajística de la zona.

Se trata de "una actuación fundamental que busca eliminar un foco de contaminación y recuperar la funcionalidad ecológica del terreno", según ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

El acuerdo supone el paso final desde la administración local para "cerrar un problema ambiental histórico que llevaba años pendiente en el municipio". Con esta aprobación, se da "vía libre" a la ejecución de las obras que pondrán fin al "depósito incontrolado" de residuos.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, ha destacado que "ya tienen 'luz verde' las obras para restaurar este paraje, que no ha sido más que un foco de insalubridad y vertidos incontrolados durante muchos años".

"Es una gran satisfacción que, por fin, gracias a la colaboración entre administraciones, el proyecto sea una realidad", ha añadido el regidor, quien ha subrayado que Cuevas "avanza en su compromiso con la sostenibilidad y la recuperación del patrimonio natural del municipio".