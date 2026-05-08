Dos nuevas comunidades solares impulsadas por Iberdrola fomentan el autoconsumo de 430 familias de Jerez (Cádiz)

Archivo - Comunidad solar para promover el autoconsumo en Jerez de la Frontera (Cádiz) - IBERDROLA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha puesto en marcha dos nuevas comunidades solares en Jerez de la Frontera (Cádiz), que están actualmente en fase de comercialización y que dará servicio a unas 430 familias de esta localidad, una medida que se enmarca en el despliegue que está desarrollando la compañía para favorecer el autoconsumo colectivo.

Las nuevas comunidades solares, ubicadas en la calle Sudáfrica y en el polígono industrial El Portal, suman una potencia conjunta cercana a los 240 kWp y estarán compuestas por más de 440 paneles solares, ha indicado Iberdrola en una nota.

La iniciativa permitirá a los vecinos acceder a energía 100% renovable de proximidad sin necesidad de realizar inversión inicial ni disponer de cubierta propia. Se estima que generarán más de 320 MWh anuales de energía limpia, lo que permitirá beneficiar a cerca de 430 familias en el entorno.

Este modelo de autoconsumo colectivo facilita el acceso a energía renovable generada en instalaciones próximas, permitiendo a los usuarios reducir su factura eléctrica y avanzar hacia un consumo energético más eficiente y sostenible.

En el conjunto de la provincia de Cádiz, Iberdrola está ampliando su red de comunidades solares con proyectos en municipios como La Línea de la Concepción, Algeciras, Arcos de la Frontera o Espera. En total, estas iniciativas superan los 500 kWp de potencia instalada y permitirán generar más de 740 MWh anuales de energía renovable, acercando el autoconsumo colectivo en torno 1.000 familias en la provincia.

Cada comunidad solar se ubica en cubiertas ya existentes, optimizando infraestructuras y favoreciendo un modelo energético más eficiente. Con este sistema, cualquier vecino o pequeño negocio situado en un radio cercano puede sumarse al autoconsumo sin necesidad de realizar instalación propia.

Estas nuevas iniciativas se enmarcan en la estrategia de Iberdrola de impulsar la electrificación y el autoconsumo en Andalucía, una comunidad en la que la compañía supera ya el centenar de comunidades solares activas.

En el año en que Iberdrola celebra su 125 aniversario bajo el lema '125 años luz', la compañía ha reafirmado su compromiso con Andalucía como "territorio prioritario para la transición energética", acercando "soluciones innovadoras que facilitan el acceso a la energía renovable y contribuyen al desarrollo económico y social".

En el conjunto de España, Iberdrola ha superado ya el "hito" de las 1.000 comunidades solares, facilitando el acceso al autoconsumo a más de 100.000 familias.

Como ha explicado la compañía, fue "pionera en 2015" en ofrecer soluciones de autoconsumo a sus clientes, y en 2019 lanzó el modelo de comunidades solares para dar respuesta a la realidad de que más de dos tercios de la población reside en edificios en altura.

Este sistema permite que cualquier vecino situado a menos de dos kilómetros de una instalación pueda acceder a energía de cercanía 100% renovable.