Empiezan las notificaciones informativas a los coches que no podrán entrar en la ciudad por emisiones

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada comienza este lunes a enviar las primeras notificaciones informativas a los titulares de vehículos que no podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) desde el 1 de abril de 2025, fecha en la que entra en vigor la nueva ordenanza y, a partir de la cual se procederá a imponer sanciones.

Así lo ha comunicado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Jorge Saavedra, quien ha detallado este lunes que "el 70 por ciento del tráfico de la ciudad procede de fuera". El envío de estas notificaciones se produce cuando ha pasado un mes desde el inicio -el 1 de octubre- de la fase informativa y no sancionadora, previa a la implantación de la ZBE.

Durante este periodo de "concienciación ciudadana y adaptación", que se prolongará hasta el 31 de marzo, las cámaras de tráfico están llevando a cabo una labor de identificación de las matrículas de los vehículos contaminantes para poder informar posteriormente a sus titulares".

"El control se realiza mensualmente y se envía una única notificación por conductor afectado. Así, como consecuencia de los datos obtenido en octubre, se van a enviar notificaciones a alrededor de 34.500 titulares de vehículos contaminantes no censados en la capital que han accedido a Granada este mes.

Sin embargo, según ha precisado Saavedra, "tras el análisis de las imágenes de las cámaras de control, se ha detectado que, realmente, el número de vehículos que han entrado y salido de forma habitual a la ciudad se reduce a unos 13.000 y cada día han accedido entre 4.500 y 10.000 vehículos que no estarían permitidos".

"Esta medida, que tendrá un gran impacto en la calidad del aire y eliminará hasta un 9,5 por ciento del tráfico que accede a la ciudad, afectará a los coches matriculados antes de 2001 en caso de gasolina y a los matriculados antes de 2006 en caso de diésel y que no estén matriculados en Granada capital. En ningún caso afectará a los residentes en la capital", ha incidido el portavoz.

Por su parte, la concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo ha reiterado que, una vez implantada la ZBE, que abarca una superficie de 23.55 kilómetros cuadrados de la ciudad, no podrán acceder al área afectada aquellos vehículos que no estén incluidos en la Base de Datos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de la ciudad de Granada y que no tengan distintivo medio ambiental.

Todos los vehículos que estén censados en el municipio de Granada podrán entran en la ZBE independientemente de su distintivo medioambiental, mientras que aquellos que tengan distintivo B, C, Cero o ECO también tendrán libre acceso, independiente de dónde curse su impuesto de circulación.

En este punto, la edil ha anunciado que el Ayuntamiento ha habilitado la web informativa 'http://www.movilidadgranada.com/zbe.php' en la que, sólo con introducir la matrícula del vehículo, cada usuario puede conocer su distintivo ambiental. Para conocer si tiene o no acceso a la ZBE, cada usuario tendría que comprobar donde paga su impuesto de circulación, y si no es en Granada, consultar el distintivo medioambiental de su vehículo.

La responsable de Movilidad se ha referido también a la llamada 'Lista Blanca', que incluye aquellos vehículos que no necesitan autorización municipal previa para poder circular en la ZBE. Los beneficiados serían, además de los taxis con licencia en Granada o los vehículos de auxilio en carretera, todos los vehículos de servicios públicos esenciales, como los pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado y policía local; vehículos de extinción de incendios, protección civil, grúa municipal, salvamento, ambulancias y otros servicios de emergencias.

También podrán circular libremente los vehículos destinados a servicios públicos básicos municipales, entre ellos, los vehículos de transporte público (autobuses/microbuses), vehículos que prestan servicios como limpieza, retirada de residuos, mantenimiento, conservación de la vía pública, zonas verdes, instalaciones y montajes de actividades lúdicas y culturales promovidas por el Ayuntamiento, alumbrado ornamental o patrimonio municipal, entre otros.

Esta 'Lista Blanca' se completa, según ha detallado Ana Agudo, con los vehículos de personas físicas y jurídicas cuyo vehículo disponga de domicilio fiscal en el término municipal de Granada, los que dispongan de tarjeta autorizada de CYD en el Ayuntamiento de Granada o los autobuses de transporte que dispongan de autorización para acceder a la zona de acceso restringido o carriles bus en el momento de implantación de la ZBE.

También se incluyen en las excepciones los vehículos asociados a una tarjeta PMR. Durante los próximos meses esta lista blanca seguirá creciendo a través de la inclusión de nuevos vehículos identificados en las categorías. En el caso de estar en alguna de las excepciones consideradas, los ciudadanos pueden dirigir una instancia al área de Movilidad del Ayuntamiento para regularizar o comunicar su situación. Para no precisar autorización municipal, todos estos vehículos deberán estar claramente identificados.

Del mismo modo, el Ayuntamiento podrá conceder autorizaciones puntuales para vehículos de grupos especiales vinculados a la ejecución de obras dentro de la ZBE, vehículos históricos sin domicilio fiscal en la ciudad de Granada, con motivación justificada por participación en eventos o actos singulares; los que accedan a talleres de reparaciones con motivación mediante presentación de factura oficial, así como para el traslado de personas por razones de urgencia, o que acudan a tratamiento de larga duración. Algunas de estas excepciones se han añadido al planteamiento inicial tras recibir sugerencias de algunos grupos de interés consultados a través del Consejo Social de la Ciudad.

Durante su comparecencia informativa, Ana Agudo ha subrayado que el Ayuntamiento de Granada proyecta un plan de medidas paralelas a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que contemplan, entre otras propuestas, el refuerzo de las líneas de transporte urbano o la mejora de la carga y descarga y del estacionamiento del transporte escolar y discrecional de viajeros.

La edil ha hecho también un llamamiento a que se utilicen los 11 parkings de borde de la ciudad, que suman más de 7.500 plazas fuera del límite de la ZBE, "por lo que son una buena opción de dejar el coche para los no residentes con vehículos sin etiqueta", ha señalado.

En este sentido, el Ayuntamiento viene trabajando con los aparcamientos de borde. Las tarifas actuales, en algunos casos son ya muy competitivas y ofrecen diferentes opciones para adaptarse a la casuística de los ciudadanos que se vean en la necesidad de utilizar un vehículo sin etiqueta para acceder a Granada.

También el Ayuntamiento lanzará esta semana también una encuesta a los diferentes sectores de la ciudadanía que pretende recabar datos para analizar el impacto de la implantación de la Zona de bajas emisiones.

Por último, Agudo ha recordado que el Ayuntamiento ya aplica una bonificación en el Impuesto de Circulación para los vehículos eco y cero emisiones y en el Impuesto de Actividades Económicas para aquellas entidades que dispongan de un plan de movilidad sostenible. Con un área de más de 23 kilómetros, la ZBE que entra en vigor el 1 de abril abarca el término municipal de Granada con el límite de la Circunvalación y la Ronda Sur.

Quedarán libres espacios en la zona del PTS, el Serrallo o Méndez Núñez para poder dejar los vehículos en los aparcamientos de borde y desde ahí coger transporte público o desplazarse andando por la ciudad. La ordenanza no afecta a los terrenos del Patronato de la Alhambra y queda también libre el acceso al Cementerio.