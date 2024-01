EnchufeSolar y Helios Energía crean ClubSolar, la versión 4.0 del autoconsumo compartido

LUCENA (CÓRDOBA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las compañías andaluzas EnchufeSolar y Helios Energía han creado ClubSolar, la versión 4.0 del autoconsumo compartido, con la pretensión de "constituir más de 100 ClubSolar antes de que acabe el año, con un total de 2.000 socios y en torno a 6-7 MWp instalados", de tal forma que "los socios tendrán acceso a la Cuenta Verde, el servicio de batería virtual de Helios, con un saldo inicial que les facilitará llegar a una factura cero euros de electricidad durante el primer año".

Según ha informado EnchufeSolar en una nota, "la dificultad para acceder a la energía solar por parte de algunas empresas, y el creciente interés por beneficiarse de la misma de propietarios de pisos y comunidades de vecinos, hacen del autoconsumo compartido uno de los servicios con mayores previsiones de crecimiento de cara a 2024".

Es por ello que EnchufeSolar y Helios Energía han querido ir un paso más allá y revolucionar nuevamente el sector con el lanzamiento de ClubSolar, que es "el primer y único club diseñado para convertir a cualquier empresa o particular en el invitado VIP de la transición energética. Esto significa que todas las personas, negocios e instituciones que estén interesadas en consumir energía solar y no puedan tener su propia instalación, por no disponer de una cubierta, podrán hacerlo uniéndose al ClubSolar más cercano".

Una vez convertidos en socios, éstos comenzarán en primer lugar a beneficiarse de las ventajas del autoconsumo fotovoltaico, obteniendo un importante ahorro en su factura de electricidad y reduciendo su huella de carbono.

Pero además, la gran novedad de este club es que sus socios, "no solo compartirán la energía producida por la planta, sino que además se beneficiarán de múltiples ventajas, como acceso a tarifas especiales de luz, descuentos y promociones en otros servicios de eficiencia energética, atención al cliente 24 horas o monitorización y app móvil, entre otras".

Destaca especialmente "el acceso a la Cuenta Verde, su servicio de batería virtual, en la que el socio comienza con un saldo acumulado equivalente a la factura media de un hogar familiar de cuatro miembros, lo que le podría permitir alcanzar la factura cero durante todo el primer año".

"SOLUCIONES SOSTENIBLES"

A este respecto, el director comercial y de Desarrollo de Negocio de EnchufeSolar y socio fundador de Helios, Antonio Gómez, ha explicado que "la unión de EnchufeSolar, como proveedor de soluciones integrales de energía, y de Helios Energía, como comercializadora, nos permite ir un paso más allá del autoconsumo compartido y ofrecer a cualquier ciudadano un ecosistema de soluciones eficientes y sostenibles, que hasta ahora no estaban al alcance de todos".

"Es por ello --ha proseguido-- que, incluso sin haber presentado formalmente el producto, hemos firmado ya varios proyectos durante el mes de enero y esperamos alcanzar 100 ClubSolar en toda España antes de que finalice el año, lo que se traduce en aproximadamente unos 2.000 socios y 6-7 MWp instalados".

En cuanto a cómo se constituye cada ClubSolar, desde EnchufeSolar y Helios se encargan de localizar cubiertas o superficies lo suficientemente amplias para acoger una planta de autoconsumo de unos 135 kWp. Normalmente, suelen ser instalaciones cedidas por particulares o empresas a cambio de una contraprestación. La energía generada por esos paneles se divide en "acciones" que pueden ser adquiridas por particulares o empresas en un área de dos kilómetros, convirtiéndose en socios y comenzando a disfrutar de todas las ventajas del Club.

EnchufeSolar es una compañía cordobesa constituida en 2013 en Lucena, cuyo objetivo es "participar como agente activo en la transición hacia un futuro 100% sostenible, a través de un consumo energético más eficiente y limpio". Para ello, la firma desarrolla proyectos de autoconsumo solar, puntos de recarga de vehículos eléctricos y soluciones inteligentes para lograr una mejor eficiencia energética.

La firma es una de las compañías de referencia en el sector industrial, con más de 3.000 proyectos finalizados en empresas de toda España que suponen 35.000 kWp. Además, cuenta con el centro logístico de componentes fotovoltaicos más grande del país, lo que le permite ofrecer un servicio posventa mucho más rápido y eficiente que otras empresas del sector.

En la actualidad ofrece cobertura nacional gracias a sus seis delegaciones en toda España, ubicadas en A Coruña, Castellón, Madrid, Salamanca, Toledo y Valencia. También cuenta con dos "tiendas solares" en Córdoba y Lucena, respectivamente, para dar un servicio más tangible y presencial al sector residencial.