La estación marítima del Puerto de Almería tendrá nueva fachada y será más sostenible

Imagen aérea del puerto de Almería. - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA (APA)

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha puesto el foco en la estación marítima con la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución y la asistencia técnica y dirección facultativa para llevar a cabo su rehabilitación energética y la de sus edificios anexos, lo que redundará en el refuerzo de la eficiencia energética, la mejora de las instalaciones portuarias para pasajeros y la modernización del Puerto de Almería en línea con las actuaciones de integración del puerto con la ciudad.

Tal y como ha detallado la APA en un comunicado, esta adjudicación ha sido contratada a la UTE Ferrer-GMÁSP por 253.782 euros (IVA incluido) y un plazo de tres meses para la elaboración de los proyectos y de un año, a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo, para la dirección y asistencia técnica de obra.

Con este proyecto y la construcción de una terminal exclusiva para el pasaje de cruceros en el suroeste de la estación, que actualmente está en fase de licitación, la autoridad portuaria ha asegurado que "reducirá el consumo energético y las emisiones de CO2, dotará de mayor calidad a los servicios al pasaje, a la vez que potenciará la estética arquitectónica de los edificios a través de un sistema envolvente que modernizará sus fachadas".

En suma, el proyecto de rehabilitación energética de la estación marítima y la de sus edificios anexos abarca concretamente cuatro edificaciones, en concreto, la estación marítima, con una superficie construida de 8.244 metros cuadrados (m2); el edificio de servicios múltiples de 647 m2 y dos edificios anexos de 481 m2 y 244 m2, respectivamente.