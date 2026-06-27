Europa reconoce al Ayuntamiento de Huelva por la implementación de actuaciones alineadas con la transición verde

Foro de Desarrollo Económico Mundial. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha sido seleccionado por la Comisión Europea para participar en la convocatoria C4T Groundwork, una iniciativa destinada a apoyar a administraciones públicas y territorios en la transformación de los fondos de cohesión en inversiones estratégicas capaces de impulsar la transición sostenible. La elección de la capital onubense supone "un reconocimiento a la gestión de los fondos europeos realizada por el Consistorio y a la estrategia de ciudad que está desarrollando para avanzar hacia un modelo urbano más verde y sostenible".

Tal y como ha asegurado el Consistorio onubense en una nota, la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha valorado esta selección como "un importante reconocimiento europeo al trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento de Huelva para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y convertirlas en proyectos reales que mejoran la vida de los onubenses".

En este sentido, ha destacado que "no se trata únicamente de conseguir financiación para la ciudad, sino de demostrar capacidad para gestionar esos recursos de forma eficaz, cumpliendo todos los requisitos técnicos, administrativos y normativos exigidos por Europa, y transformando esa inversión en actuaciones que generen un impacto positivo en el territorio y en la ciudadanía".

Asimismo, de Mora ha subrayado que "Europa reconoce también que Huelva cuenta con una visión clara de futuro, una hoja de ruta definida y una estrategia sólida para alcanzar sus objetivos de desarrollo urbano", argumentando que "la selección en esta convocatoria avala el modelo de ciudad que estamos impulsando, con la mirada puesta en convertir a Huelva en la Capital Verde del Sur de Europa".

En este sentido, la responsable municipal ha precisado que este objetivo se sustenta en "la apuesta decidida por las energías renovables, con el hidrógeno verde como uno de los principales motores de transformación económica; el liderazgo en economía circular, reforzado por la designación de Huelva como sede del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía; así como por iniciativas encaminadas a construir una ciudad más saludable, accesible y sostenible, mediante la ampliación de zonas verdes, la peatonalización de espacios urbanos, la gestión social del agua, el desarrollo del proyecto Huelva Ciudad del Buen Vivir, el fortalecimiento del transporte público o el impulso de la movilidad sostenible, entre otras medidas".

En contexto, la convocatoria C4T Groundwork forma parte de la iniciativa europea Cohesión for Transitions (C4T), impulsada por la Comisión Europea para facilitar que los Estados miembros, regiones y entidades locales puedan "implementar de forma eficaz las transiciones hacia la sostenibilidad" mediante la financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo de Cohesión.

Para ello, los beneficiarios seleccionados reciben asistencia técnica personalizada por parte de expertos designados por la Comisión Europea y la Secretaría de C4T, con el objetivo de "mejorar la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos vinculados a la transición verde". Los destinatarios de esta asistencia técnica son autoridades públicas de toda la Unión Europea, incluyendo organismos responsables de la gestión y ejecución de fondos europeos, administraciones ambientales y energéticas, así como gobiernos locales y regionales.

En este sentido, el programa abarca un "amplio abanico" de "áreas estratégicas" incluidas en el Objetivo Político 2 de la Unión Europea, centrado en "avanzar hacia una economía climáticamente neutra y resiliente". Entre ellas "figuran la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de energías renovables, la adaptación al cambio climático, la gestión sostenible del agua, la economía circular, el uso eficiente de los recursos, así como la protección de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes".

La aprobación de la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Huelva ha estado respaldada tanto por la obtención de financiación Feder a través de la convocatoria EDIL como por la puesta en marcha de actuaciones alineadas con los objetivos de transición ecológica impulsados por la Unión Europea.

De hecho, el documento de trabajo elaborado en el marco del programa reconoce expresamente que Huelva se encuentra inmersa en una nueva fase de transformación urbana a través del Plan de Acción Integrado 'Huelva, Distrito H', instrumento que permite materializar la Estrategia Territorial Integrada de la ciudad y "desarrollar proyectos vinculados a la protección de la naturaleza, la restauración de la biodiversidad y la creación de infraestructuras verdes urbanas".

Según recoge el citado documento, la ciudad está experimentando "importantes cambios industriales, ambientales y sociales" relacionados con los procesos de transición energética y con los objetivos establecidos en el Programa Operativo Feder para España 2021-2027, "convirtiéndose en un ejemplo de aplicación práctica de las políticas europeas de sostenibilidad a escala local".

En el marco de esta selección, representantes del Consistorio de Huelva han participado esta semana en la conferencia 'C4T - Cohesion for Transitions Community of Practice', celebrada en Bruselas. El encuentro ha servido para acercar los proyectos urbanos de la ciudad a instituciones, expertos y redes europeas que trabajan en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, la energía, la movilidad sostenible, la adaptación urbana, la pobreza energética y la resiliencia territorial.

Durante la estancia en la capital comunitaria también se mantuvieron encuentros con responsables de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y con representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG Regio), en concreto de la Unidad España-Portugal, con el objetivo de "reforzar la presencia de Huelva en los principales foros europeos vinculados al desarrollo urbano sostenible y la captación de nuevas oportunidades de financiación".