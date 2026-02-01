La Fundación Prode impulsa con su proyecto El Dehesafío la campaña 2026 de instalar nidales en Los Pedroches (Córdoba)

La Fundación Prode impulsa, a través de su proyecto 'El Dehesafío', por cuarto año consecutivo, la campaña de instalación de nidales en el Valle de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba. - FUNDACIÓN PRODE

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La Fundación Prode impulsa, a través de su proyecto 'El Dehesafío', por cuarto año consecutivo, la campaña de instalación de nidales en el Valle de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba. Esta actuación busca favorecer la presencia de depredadores naturales en la dehesa, facilitando su reproducción y contribuyendo al equilibrio del ecosistema.

Según destacan desde la entidad, en el desarrollo de esta campaña está prevista la colocación de hasta diez nidales por finca, destinados a pequeñas aves como carboneros, herrerillos y gorriones comunes. Esta iniciativa tiene como finalidad reforzar las condiciones de hábitat de estas especies, fundamentales para el control natural de plagas y la conservación del ecosistema de la dehesa.

Con el fin de favorecer la implicación de propietarios y ganaderos, el proyecto 'El Dehesafío' asumirá el 50% del coste de las primeras 150 unidades. De esta forma, las primeras 15 solicitudes aceptadas tienen un coste de 75 euros, mientras que el resto de las peticiones se fija en 150 euros.

La instalación y el mantenimiento de los nidales corre a cargo de la finca colaboradora, que cuenta además con una guía orientativa sobre su correcta colocación, conservación y seguimiento de la ocupación.

Las personas propietarias de fincas que deseen participar en esta campaña pueden formalizar su inscripción mediante el formulario disponible en la web 'https://eldehesafio.com/campanas/'.

Mediante esta iniciativa, la Fundación Prode refuerza su compromiso con la conservación de la dehesa y el desarrollo sostenible del Valle de Los Pedroches, impulsando acciones que promueven la biodiversidad y la inclusión laboral de personas con discapacidad.