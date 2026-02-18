Giahsa estrecha colaboración con el sector Horeca de Huelva en una jornada sobre tratamiento de residuos

Jornada sobre la gestión y el tratamiento de los residuos para el sector Horeca. - GIAHSA

HUELVA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gestión y el tratamiento de los residuos han centrado la jornada técnica celebrada este miércoles en Huelva, organizada por Giahsa junto a la Federación Onubense de Empresarios (FOE), en el marco de la campaña provincial para la implantación del contenedor marrón y la recogida separada de la fracción orgánica.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el encuentro ha reunido a representantes institucionales, especialistas en gestión ambiental, empresas y profesionales del sector Horeca con el objetivo de analizar los retos y oportunidades que plantea la transición hacia una economía circular en la provincia.

La sesión inaugural ha contado con la participación del secretario general de la FOE, Daniel Caldentey; el director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce; y el diputado provincial de Energía, Medio Ambiente, Caza y Plagas, Arturo Alpresa.

Durante su intervención, Caldentey ha puesto en valor el papel del tejido empresarial para impulsar "esta nueva normalidad en cuanto a la gestión de residuos orgánicos", toda vez que ha destacacado la implicación del sector en el cumplimiento de la normativa vigente.

En la misma línea, Ponce ha subrayado el carácter práctico de la jornada, concebida para resolver dudas y reforzar la idea de que esta transición "no es solo una obligación, sino una oportunidad para destacarse en el sector".

Por su parte, Alpresa ha reconocido la complejidad de extender la recogida de la fracción orgánica al ámbito doméstico, aunque ha asegurado que se está trabajando "intensamente en ello", tras lo que ha insistido en que "el reciclaje es futuro" y en "la necesidad de avanzar hacia un modelo en el que los vertederos queden atrás".

En el apartado técnico, el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz, ha abordado la prevención del desperdicio alimentario, recordando que la normativa reciente obliga a actuar en toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, y señalando que la reducción del desperdicio constituye no solo un requisito legal, sino también un compromiso social para garantizar que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan.

A continuación, el subdirector de la Oficina Técnica y Operaciones de RSU de Giahsa, Manuel Durán, ha explicado el funcionamiento del servicio de recogida y las obligaciones específicas que deben cumplir los generadores del sector Horeca conforme a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, incidiendo en la correcta separación en origen como elemento clave para obtener una fracción orgánica de calidad.

Por su parte, el director del Área de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Energía de la Diputación Provincial de Huelva, Raimundo Miranda, ha expuesto los "principales retos y oportunidades" de la nueva normativa, así como el proceso de adaptación de las infraestructuras provinciales de transferencia y tratamiento para garantizar una gestión más eficiente y sostenible.

La jornada ha concluido con la intervención de la Service Manager de Circularidad y Transformación de la Cadena de Valor de Anthesis, Susanna Casanovas, quien ha presentado estrategias innovadoras para potenciar la circularidad de la fracción orgánica, poniendo el acento en la colaboración público-privada y en el desarrollo de proyectos generadores de valor ambiental y económico en el territorio.

En el marco del encuentro se ha anunciado la entrega de más de 200 contenedores de 120, 240 y 360 litros a comercios y grandes generadores, junto con el desarrollo de acciones formativas en escuelas de hostelería y la convocatoria de un concurso de aprovechamiento del desperdicio alimentario en redes sociales, dotado con 1.800 euros en premios.

Actualmente, la tasa de reciclaje en los municipios gestionados por Giahsa se sitúa en torno al 12%, por lo que la implantación del contenedor marrón representa "un paso decisivo hacia un modelo de gestión más sostenible", teniendo en cuenta que la fracción orgánica supone entre el 30% y el 40% del residuo mezclado.

Toda la información sobre la campaña y el uso del nuevo contenedor puede consultarse en la web oficial. Giahsa actualiza contenidos a través de sus canales en redes sociales y ha habilitado el correo electrónico organicaymarron@giahsa.com para la resolución de dudas.

La campaña de Información y Sensibilización 'Orgánica y marrón, la mejor combinación' para la implantación del servicio de recogida separada de biorresiduos en los municipios del ámbito de Giahsa está financiada por la Unión Europea-NextGeneration EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.