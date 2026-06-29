Giahsa moderniza la recogida de biorresiduos en diez municipios de la comarca del Condado de Huelva

Nuevos contenedores de recogidas de biorresiduos de Giahsa (Huelva). - GIAHSA

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Giahsa continúa avanzando en la mejora del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) con la implantación de nuevos contenedores de recogida de biorresiduos en la comarca del Condado de Huelva, una actuación que permitirá "optimizar la operatividad del sistema" y "seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de economía circular".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la intervención consiste en la sustitución progresiva de los actuales contenedores de carga trasera por nuevos contenedores de carga bilateral, una solución "más eficiente" que permitirá "agilizar las labores de recogida y mejorar el rendimiento del servicio".

Este proceso se está llevando a cabo de forma planificada en los municipios de Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Niebla, Villarrasa, Villalba del Alcor, Chucena, Manzanilla, Paterna del Campo y Escacena del Campo. Los nuevos contenedores se están instalando en aquellas islas que ya cuentan con recogida selectiva de otras fracciones, como papel-cartón, envases ligeros y vidrio, facilitando así la separación en origen y fomentando hábitos más sostenibles entre la ciudadanía.

"RESPUESTA A LA DEMANDA Y EFICIENCIA DEL SERVICIO"

El director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, ha destacado que esta actuación "responde a la necesidad de seguir adaptando las infraestructuras a las demandas actuales, incorporando soluciones que mejoren la eficiencia del servicio y permitan avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible".

En este sentido, ha señalado que la recogida separada de biorresiduos es un elemento "clave" dentro de la economía circular. "Con este nuevo sistema no solo optimizamos los recursos, sino que damos un paso más en la valorización de los residuos y en la reducción del impacto ambiental", ha indicado Ponce.

Desde la entidad se ha incidido en que el "éxito" de esta iniciativa "requiere de la implicación activa de la ciudadanía". Por ello, se está trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos para reforzar la información y concienciación, recordando que en estos contenedores deben depositarse exclusivamente restos alimentarios y de cocina, así como pequeños restos de poda, hasta un máximo de 50 litros, y siempre utilizando bolsas compostables.

Asimismo, Giahsa ha solicitado la colaboración municipal para "garantizar el correcto funcionamiento del servicio, especialmente en lo relativo a la vigilancia del espacio público". En este sentido, se considera "fundamental" evitar el estacionamiento indebido de vehículos que dificulten las maniobras de carga y descarga de los contenedores de carga bilateral.

En paralelo, la empresa continuará desarrollando las tareas de mantenimiento habituales, como el lavado mensual de los contenedores de fracción orgánica, al tiempo que se refuerzan los canales de comunicación para la gestión ágil de posibles incidencias, que serán atendidas de forma prioritaria.

Esta actuación se enmarca en la estrategia global de Giahsa orientada a la "modernización del servicio, la mejora de la eficiencia operativa y el impulso de un modelo de gestión alineado con los principios de sostenibilidad y respeto al entorno". La entidad seguirá desarrollando iniciativas de estas características en su ámbito de actuación, consolidando su compromiso con los municipios y con la mejora continua de los servicios públicos.