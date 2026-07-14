GO Energy Group impulsa en Huelva un proyecto de IA, hidrógeno renovable y amoníaco de 10.000 millones de euros

Recinto del proyecto TRON AI Infrastructures de GO Energy Group en Huelva. - GO ENERGY GROUP

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo multinacional GO Energy Group ha anunciado la actualización del proyecto TRON AI Infrastructures en Huelva, que permitirá el desarrollo de un ecosistema de IA, hidrógeno renovable y amoniaco bajo con una inversión de 10.000 millones de euros, compuesto por tres emplazamientos "estratégicamente ubicados" en un radio inferior a cinco kilómetros, alcanzando conjuntamente más de 1GW de capacidad IT, lo que convertirá al complejo "en el mayor y más avanzado campus de inteligencia artificial de Europa".

Según informa la compañía en una nota de prensa, se trata de una iniciativa que posicionará a España como "uno de los principales polos europeos para la inteligencia artificial, la transición energética y la industria sostenible", toda vez que contempla el desarrollo de TRON AI Infrastructures, la división de GO Energy Group dedicada a la creación de una red global de campus de inteligencia artificial destinados a atender la creciente demanda de capacidad digital de los principales operadores tecnológicos e hyperscalers del mundo.

En Huelva, TRON desarrollará un ecosistema compuesto por tres emplazamientos "estratégicamente ubicados" en un radio inferior a cinco kilómetros, alcanzando conjuntamente más de 1 GW de capacidad IT, lo que convertirá al complejo en "el mayor y más avanzado campus de inteligencia artificial de Europa".

La plataforma integrará infraestructura digital de última generación con una solución energética propia basada en generación fotovoltaica a gran escala, sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems) e hidrógeno renovable, configurando un modelo único de suministro energético flexible, resiliente y sostenible para centros de datos de alta densidad.

Los campus han sido concebidos para satisfacer los estándares "más exigentes de disponibilidad, eficiencia y escalabilidad" requeridos por los grandes operadores cloud, inteligencia artificial y computación avanzada, ofreciendo una infraestructura preparada para albergar despliegues hyperscale de nueva generación.

El diseño de ingeniería está siendo desarrollado por TSK, una de las compañías de ingeniería y construcción "más reconocidas internacionalmente", junto con socios tecnológicos de primer nivel especializados en energía, digitalización e infraestructuras críticas.

Paralelamente, GO Energy Group avanza en el desarrollo de su proyecto de amoniaco de bajas emisiones e hidrógeno renovable, actualmente en fase final de tramitación y obtención de permisos. La compañía prevé iniciar la construcción de las primeras fases a partir de 2028, acompañando el crecimiento progresivo de la demanda energética y digital asociada al ecosistema

De este modo, la compañía ha asegurado que el Puerto de Huelva desempeñará un papel estratégico como plataforma logística para la exportación internacional de amoniaco y derivados energéticos de bajas emisiones, reforzando la posición de Andalucía "como uno de los principales hubs energéticos del sur de Europa".

La combinación de energía renovable, almacenamiento, hidrógeno, conectividad y capacidad digital convierte a Huelva en una ubicación singular para el desarrollo de infraestructuras críticas de inteligencia artificial a escala continental. La inversión total prevista para el conjunto de desarrollos energéticos y digitales supera los 10.000 millones de euros, situándose entre "las mayores inversiones privadas actualmente proyectadas en Europa en los sectores de energía, tecnología e infraestructuras".

Con esta iniciativa, GO Energy Group reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones integradas para la descarbonización industrial, la seguridad energética y la transformación digital, consolidando a España como un destino estratégico para la próxima generación de infraestructuras globales de inteligencia artificial.

GO Energy Group es una compañía multinacional dedicada al desarrollo de proyectos energéticos e industriales de gran escala, con presencia en diversos mercados internacionales y actividad en hidrógeno renovable, amoniaco de bajas emisiones, generación energética, almacenamiento y nuevas infraestructuras sostenibles.

A través de TRON AI Infrastructures, el grupo está impulsando una red internacional de campus de inteligencia artificial concebidos para proporcionar capacidad digital, energética y operativa a los principales operadores tecnológicos del mundo, contribuyendo al crecimiento sostenible de la economía digital global.