El Gobierno anuncia un anteproyecto de Ley para impulsar proyectos de hidrógeno verde y gases renovables

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que en los próximos meses se presentará un anteproyecto de Ley para transponer el Paquete Europeo del Hidrógeno y consolidar un sistema nacional del hidrógeno y "un nuevo mercado regulado".

En la inauguración del 4º Día del Hidrógeno Verde organizado por Enagás, Aagesen afirmó que con esta transposición se buscará el impulso de la demanda del hidrógeno y los gases renovables, dotándolo de un sistema que tenga instrumentos que refuercen su competitividad y habilitándolo de "las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura".

"Un marco para ofrecer más visión, más estable a medio y a largo plazo, para favorecer todas las inversiones, para adaptar de forma progresiva a los distintos mercados, a la incorporación de estas nuevas moléculas verdes", añadió.

Asimismo, adelantó la audiencia pública de dos proyectos de reales decretos con 465 millones de euros en ayudas para la producción de hidrógeno de origen renovable y la descarbonización industrial.

De esta manera, se lanzará a audiencia pública un real decreto con las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión directa de un mínimo de 415 millones de euros en ayudas para proyectos españoles que participen en de la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, bajo el esquema comunitario de subastas como servicio. Estas ayudas se destinarán a la producción de hidrógeno, con un tercio reservado a proyectos que abastezcan al sector marítimo y la aviación.

También bajo el esquema de subastas como servicio, ha adelantado que este miércoles inicia la fase de audiencia pública otro real decreto con las bases reguladoras para la concesión directa de un mínimo de 50 millones de euros para proyectos que electrifiquen procesos de calor industrial o consuman directamente combustible renovable, en el ámbito la próxima subasta del Banco Europeo de Descarbonización Industrial. Ambos reales decretos aprovechan fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aagesen puso en valor la importancia de que la producción de hidrógeno y otros gases de origen renovable reúna las máximas garantías ambientales, y ha invitado a los asistentes a contribuir a la consulta pública previa para la regulación del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO2 de estos gases, que asimismo inicia este miércoles su audiencia pública.

Además, señaló que se ha remitido a los interesados la propuesta de resolución de los primeros concursos de capacidad de acceso a demanda a la red eléctrica, al objeto de que puedan hacer las alegaciones que consideren. Estos concursos, convocados el pasado mes de julio, permitirán la conexión de proyectos industriales muy relevantes, con varios ligados al hidrógeno de origen renovable.

APUESTA "FIRME" POR EL HIDRÓGENO VERDE.

Aagesen, que recordó que hasta el momento se han puesto más de 3.000 millones de euros en ayudas al hidrógeno renovable, resaltó así que la apuesta de España por el hidrógeno verde "es firme" y aseguró que mantener esta "apuesta al verde" va a permitir al país "liderar" y convertirse en un 'hub' europeo.

A este respecto, advirtió de que el Gobierno tiene en este aspecto "la mirada larga pero construyendo desde el presente", para lo que ya se han adoptado esas decisiones para acompañar y dar respuesta a las necesidades del sector.

"España seguirá ofreciendo previsibilidad y también soluciones eficaces, innovadoras, nuevos instrumentos y la confianza necesaria para seguir avanzando con fuerza. Y yo creo que solo hay una manera de hacerlo, que es la coherencia entre el discurso y la acción", añadió al respecto.

Además, la ministra puso en valor el papel de Enagás y el progreso del corredor H2Med, especialmente tras el éxito de los estudios geofísicos del tramo del Barmar -el hidroducto subterráneo entre Barcelona (España) y Marsella (Francia) para transportar hidrógeno verde-, que han confirmado su viabilidad técnica.

"España, junto a Portugal, Francia y Alemania, trabaja para consolidar H2Med como un proyecto estratégico para toda Europa", señaló Aagesen, recordó que la Comisión Europea ha otorgado el 100% de los fondos solicitados para la fase de estudios, tras haberlo incluido entre los Proyectos de Interés Común.

LLARDÉN: "UN VECTOR ESTRATÉGICO" PARA LA AUTONOMÍA ENERGÉTICA DE EUROPA.

Por su parte, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, defendió que el hidrógeno verde "puede ser un vector estratégico" para garantizar la autonomía energética de Europa, ya que "es un recurso 100% renovable, autóctono y además su papel clave en la seguridad y resiliencia del futuro sistema energético europeo".

En este sentido, apuntó el "papel fundamental" que pueden jugar España y Portugal para que la transición energética "sea un éxito en Europa", y para lo que un elemento "imprescindible" serán las infraestructuras.

"El hidrógeno verde nos ofrece una enorme oportunidad, la de construir una infraestructura con una visión europea desde su inicio, como columna vertebral de la planificación energética de la Unión Europea. Me refiero a la red europea de hidrógeno, que vertebrará el mapa energético europeo, unirá las redes de los países miembros y conectará los grandes centros de producción y de consumo. No es posible un mercado europeo sin infraestructuras", subrayó.