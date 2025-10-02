Greener formará en hidrógeno verde a un centenar de técnicos de la onubenses y portugueses

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Proyecto Greener para la transición hacia la energía verde inicia una nueva fase, centrada en la formación práctica y dirigida a la industria auxiliar de Andalucía, Algarve y Alentejo. Un centenar de profesionales en activo de Huelva y Portugal participarán en esta iniciativa, entre los meses de noviembre y diciembre, que pondrá el foco en el hidrógeno verde, desde sus fundamentos hasta la gestión de proyectos asociados o la optimización de su producción.

Así lo han dado a conocer este jueves en La Rábida representantes del consorcio, financiado por el Programa Interreg de la Unión Europea y conformado por el Ayuntamiento de Huelva, Sines Tecnopolo; Escuela Andaluza de Economía Social, Universidad de Huelva (UHU); Universidade do Algarve (UdAl) y Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), según ha indicado la UNIA en una nota de prensa.

En concreto, serán tres las propuestas que integran este programa integral de formación y capacitación a las empresas de la industria auxiliar. El primero, se desarrollará en Huelva del 4 al 27 de noviembre, en los campus de la UNIA y la UHU, abordará aspectos técnicos sobre operación y mantenimiento de plantas de hidrógeno verde, la gestión de proyectos basados en esta tecnología, así como su certificación y seguridad.

En paralelo, en el campus de la Universidad do Algarve se impartirá del 7 al 27 de noviembre, una formación que pondrá el foco en técnicas avanzadas aplicadas a microrredes basadas en tecnología de hidrógeno, en las comunidades energéticas y en los fundamentos de esta energía verde. Una tercera parte del programa se desarrollará en Sines Tecnopolo (Portugal) con el foco en aspectos clave como el riesgo de incendio y explosión, los accidentes industriales graves, el abordaje de espacios confinados, los trabajos en altura o el uso de equipos de seguridad.

En el acto de presentación del plan formativo celebrado en la Sede de La Rábida de la UNIA han participado la tercera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora; la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva, Reyes Sánchez; la directora de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, María de la O Barroso; y Francisca Segura, investigadora principal del proyecto.

Así, María de la O Barroso ha subrayado que Huelva "continúa escalando posiciones como referente en hidrógeno verde y lo hace, en esta fase del proyecto, de la mejor manera, demostrando su conocimiento, formando a los profesionales y haciendo esa necesaria traslación de la investigación a la práctica".

En ello, ha valorado la implicación de la UNIA en este trabajo, que se traducirá pronto en la oferta de cinco microcredenciales "que generarán una nueva oportunidad de llegar a los profesionales y empresas del sector".

Por su parte, Adela de Mora ha remarcado la relevancia de Huelva en el desarrollo del hidrógeno verde, y por tanto la "necesidad" de iniciativas como este proyecto y de la formación que proporciona para "conseguir que los onubenses tengan la posibilidad de acceder a puestos de trabajo cualificados".

Por otro lado, la vicerrectora de la Onubense ha destacado las bondades del proyecto Greener que resume en el hecho de estar destinado a la empresa auxiliar y de comprender y correlacionar la formación, la empleabilidad y el emprendimiento partiendo desde las necesidades de capacitación de la empresa, y a la cooperacion interterritorial Huelva-Algarve-Alentejo.

Por último, la responsable del proyecto Francisca Segura ha señalado que esta etapa formativa del Proyecto Greener consta de tres etapas. Una vez concluya la actual, durante 2026 se ofrecerá dos nuevos programas: uno dirigido a desempleados y profesionales que busquen una recualificación en el sector del hidrógeno; y otro pensado específicamente para personas que busquen generar oportunidades de emprendimiento.

SOBRE GREENER

Greener es un proyecto financiado por la Unión Europea, dentro del Programa Interreg, cubriendo el 75% de un presupuesto total que asciende a 740.221,62 euros. Su objetivo es generar en el territorio un ecosistema productivo en el sector de la energía, generador de una riqueza basada en valores como la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el equilibrio medioambiental, generando oportunidades de empleo para la población local del ámbito transfronterizo.

Se trata de aprovechar las excepcionales condiciones geográficas de la Región Alentejo, Algarve y Andalucía para el desarrollo de un proceso de transición a las energías verdes, con el apoyo de dos puertos marítimos de enorme importancia estratégica en Huelva y Sines, potencial para la producción de energías verdes solar y eólica y apuesta por el hidrógeno verde principalmente.