Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla) reduce un 18% su huella de carbono mediante su política medioambiental

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla) ha conseguido reducir un 18% su huella de carbono, esto es la cantidad de gases de efecto invernadero que emite a la atmósfera como efecto colateral de su actividad. La reducción del impacto mediambiental ha sido posible mediante "la sensibilización de sus profesionales, el uso eficiente de los recursos y la reducción de los consumos".

Según ha informado el centro hospitalario en una nota, los datos más recientes de la última certificación de sus emisiones arrojan que el hospital produjo en 2023 un total de 164 toneladas de CO2 menos que el año anterior, lo que equivaldría a la contaminación anual de unos cien coches de gasolina.

Estas cifras están recogidas en el último informe de emisiones de gases de efecto invernadero realizado por la entidad de evaluación externa Société Générale de Surveillance (SGS), encargada de la verificación independiente de la huella de carbono del hospital según el estándar internacional GHG Protocol, que permite medir y gestionar este tipo de emisiones. Actualmente se encuentra en proceso de verificación el nivel de emisiones correspondiente a 2024.

El centro hospitalario ha explicado que la verificación de la huella de carbono se realiza cada año a través de un "análisis exhaustivo" de la actividad del centro en los doce meses anteriores, que tiene en cuenta las emisiones generadas por los múltiples sistemas necesarios para mantener el funcionamiento del hospital como son: el sistema eléctrico, las calderas, los generadores, la climatización y los centros de transformación así como por los vehículos, los gases medicinales y los extintores.

En este sentido, el centro ha experimentado en los últimos años una "reducción progresiva de los consumos de electricidad y gas", apostando por medidas como la sustitución a gran escala de sistemas de iluminación de bajo consumo y apagado automático, y llevando a cabo un "análisis profundo de las necesidades de climatización de las distintas estancias ajustando temperatura y horarios de forma centralizada".

Asimismo, el hospital promueve acciones para "evitar desplazamientos innecesarios" de pacientes y reducir de esta manera la contaminación derivada del uso de vehículos particulares, que "son diariamente una fuente muy relevante de emisión de carbono a la atmosfera", ha apuntado la entidad.

Además, desde 2024 el centro cuenta con una nueva instalación fotovoltaica que contribuirá a reducir la huella de carbono derivada del uso de energía eléctrica y los consumos procedentes de la red convencional. El sistema cuenta con 514 paneles solares ubicados en las cubiertas y zonas no transitables de las terrazas y, entre junio y diciembre, ha permitido generar energía limpia una cantidad equivalente al 6% del consumo anual de electricidad del centro. Este sistema ha supuesto una inversión de 302 mil euros, de los cuales 62.455 euros han sido subvencionados con Fondos Next Generation EU.

Entre otras medidas, el hospital ha consolidado el uso de soportes digitales para la comunicación con los pacientes que permiten reducir el uso del papel para citas, informes y pruebas diagnósticas. También se ha reducido el consumo de plástico instalando fuentes de agua potable y promoviendo el uso de envases retornables en cafetería. Fruto de esta política, en 2024 fue premiado como "hospital sostenible" en los premios 'Sanidad por el Clima', que reconocen a los diez centros sanitarios españoles con mejores iniciativas medioambientales.