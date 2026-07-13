Huelva se sitúa por primera vez por encima de la media andaluza en recogida selectiva de papel

Contenedores de reciclaje en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huelva ha alcanzado por primera vez "un importante hito" en materia de reciclaje al situarse por encima de la media andaluza en recogida selectiva de papel y cartón. Según los datos correspondientes a 2025, facilitados por Ecoembes, cada onubense depositó una media de 15,7 kilos de papel y cartón en los contenedores azules, un 5% por encima de la media andaluza (13,9 kilos por habitante y año) y un 7% más que en 2024.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la evolución de los últimos cinco años refleja una tendencia "muy positiva", con un incremento del 39% en la aportación ciudadana al contenedor azul entre 2020 y 2025, "consolidando el compromiso de Huelva con la economía circular y la correcta gestión de los residuos".

En este sentido, la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, Mariló Ponce, ha valorado "muy positivamente" estos resultados, asegurando que "es una excelente noticia comprobar que el compromiso de los onubenses con el reciclaje sigue creciendo y que, por primera vez, Huelva supera la media andaluza en la recogida selectiva de papel y cartón". "Es un logro colectivo del que podemos sentirnos orgullosos porque demuestra que cada gesto cuenta y que la implicación ciudadana tiene resultados".

No obstante, la edil ha insistido en que "estos datos también recuerdan que aún queda mucho camino por recorrer". "Seguimos por debajo de la media nacional y debemos continuar trabajando para que cada vez más ciudadanos se sumen al reciclaje y, sobre todo, para que lo hagan correctamente. Nuestro objetivo no es conformarnos con este avance, sino seguir mejorando año tras año".

En este sentido, Ponce ha destacado la "estrecha colaboración" que mantiene el Ayuntamiento de Huelva con Ecoembes, entidad responsable de la gestión de los residuos depositados en los contenedores azules y amarillos, para "seguir mejorando tanto la cantidad como la calidad de la recogida selectiva, facilitando a los ciudadanos los medios necesarios y reforzando las campañas de información y sensibilización".

Actualmente, la ciudad cuenta con 460 contenedores azules distribuidos por todos los barrios, 450 de carga lateral y diez soterrados, lo que supone una dotación de 10,27 contenedores por cada mil habitantes.

CONTENEDORES AMARILLOS

En cuanto a los envases ligeros, durante 2025 la recogida también ha experimentado un crecimiento. Cada onubense depositó una media de 9,3 kilos de envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo, lo que representa un incremento del 9% respecto al año anterior y un aumento del 10% en los últimos cinco años.

Sin embargo, estos datos evidencian que todavía existe "un importante margen de mejora", ya que Huelva se mantiene por debajo de las medias andaluza y nacional en esta fracción. Además, el porcentaje de residuos impropios depositados en el contenedor amarillo alcanzó el 26,8%, siendo los más habituales los textiles, el papel y cartón, los plásticos que no son envases y distintos residuos celulósicos.

Por ello, una de las principales líneas de trabajo que el Ayuntamiento de Huelva y Ecoembes se han marcado para 2026 pasa por "seguir incrementando las cantidades recicladas y mejorar la calidad de la separación en origen".

Para ello se reforzarán las rutas y frecuencias de recogida cuando sea necesario, se continuará desarrollando acciones de sensibilización y se pondrá el foco en informar con mayor claridad sobre los residuos que no deben depositarse en cada contenedor.

Asimismo, ambas entidades se han propuesto impulsar la recogida selectiva fuera del hogar mediante la instalación de nuevas papeleras de reciclaje en centros educativos, instalaciones deportivas, dependencias municipales, centros de trabajo y espacios destinados a eventos, con el objetivo de facilitar el reciclaje en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para mantener esta "tendencia positiva", recordando que la correcta separación de los residuos en origen es una "herramienta fundamental" para "reducir el impacto ambiental, favorecer el aprovechamiento de los materiales y avanzar hacia una ciudad cada vez más sostenible".