La IA, herramienta "estratégica" para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en Andalucía

La Inteligencia Artificial, herramienta "estratégica" para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en Andalucía.

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta "estratégica" para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en Andalucía. La Junta está incorporando, de forma progresiva, estas tecnologías a la gestión ambiental con el objetivo de "mejorar la calidad de los proyectos, anticipar impactos, reforzar la protección del medio ambiente y facilitar una tramitación más ágil y segura, tanto para la Administración como para los promotores".

Según ha explicado la Junta en una nota, la Administración ambiental andaluza gestiona actualmente proyectos que superan los 30.000 millones de euros de inversión, con "una creciente complejidad técnica y normativa".

En este marco, el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Sergio Arjona, ha afirmado que "la IA permite avanzar de forma más rápida hacia la sostenibilidad de los proyectos en la región en sus tres vertientes: económica, social y ambiental", subrayando que "estas tecnologías están ayudando a compatibilizar inversión, empleo y protección del entorno".

En este contexto, la sostenibilidad se concibe como un "eje transversal" que debe integrarse desde las primeras fases de diseño, incorporando criterios económicos, sociales y ambientales de manera equilibrada. "El uso avanzado de datos, la digitalización y la IA permiten afrontar este reto con mayor solvencia, mejorando la toma de decisiones públicas".

Uno de los pilares de este modelo es la Red de Información Ambiental de Andalucía, Rediam, que se ha consolidado como "una de las infraestructuras de información ambiental más completas, interoperables y accesibles de España". Esta red integra datos procedentes de más de un centenar de entidades asociadas, entre ellas Aemet o el INTA, y actúa, además, como "punto focal" de la red europea RED Eionet. La Rediam se ha concebido para que la información ambiental sea realmente útil a promotores y técnicos.

En este sentido, la Junta ha desarrollado los visores Indica e Indifo, herramientas gráficas basadas en un nuevo sistema de tratamiento de información geográfica mediante rejillas multiescalares. Estos visores permiten un manejo más ágil de grandes volúmenes de datos y facilitan el análisis de condicionantes ambientales, forestales y de biodiversidad en un ámbito territorial concreto, así como la extracción de informes con información actualizada, "lo que mejora la redacción de proyectos y estudios ambientales desde fases tempranas".

El viceconsejero ha señalado que "este enfoque ha permitido anticipar posibles afecciones y reducir la incertidumbre, mejorando la calidad de los proyectos y ofreciendo mayor seguridad jurídica a todos los agentes implicados".

De este modo, la evolución futura de la Rediam pasa por la integración de IA y técnicas de machine learning que permitan el tratamiento masivo de información procedente de nuevas fuentes de datos, como drones o sistemas de sensórica ambiental, gestionados en la nube de forma ágil y segura.

"Ante la inexistencia de soluciones plenamente adaptadas a estas necesidades", la Junta ha impulsado un procedimiento de Compra Pública de Innovación, a través de la Compra Precomercial Cloud_IA, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, orientado a generar un prototipo de e-infraestructura de información ambiental. Este proyecto, desarrollado en colaboración público-privada con ocho empresas, finalizó su fase de validación el pasado mes de diciembre.

IA AL SERVICIO PÚBLICO

En paralelo, Andalucía está desarrollando Aidea, Plataforma Innovadora de Análisis Integrado de Datos Espaciales de Andalucía, financiada a través de la Línea FID 2024 y de la que la Junta ha sido beneficiaria en 2025 con 12,1 millones de euros.

Esta iniciativa contempla el desarrollo de una e-infraestructura flexible de altas capacidades computacionales basada en cloud computing, con amplias capacidades de integración automática y normalización espacial de grandes volúmenes de datos geoespaciales.

Así, Aidea permitirá realizar análisis integrados mediante geoprocesos, machine learning y otras técnicas avanzadas, y estará accesible tanto para usuarios expertos como no expertos en tecnologías de información geográfica.

Por último, Arjona ha sostenido que la IA "no sustituye al criterio técnico ni a la responsabilidad pública, sino que los refuerza", destacando que "el uso del conocimiento, los datos y la innovación tecnológica está permitiendo avanzar hacia proyectos más sostenibles, mejor diseñados y alineados con las necesidades económicas, sociales y ambientales de Andalucía".