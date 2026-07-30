A información pública la construcción en Huelva de una planta de reciclaje químico de residuos plásticos

Archivo - Imagen aérea del Parque Huelva Empresarial. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA - Archivo

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva ha abierto un período de información pública del proyecto de instalación de una planta de reciclaje químico de residuos plásticos de tereftalato de polietileno (más conocido por sus siglas en inglés PET) y residuo textil en el parque Huelva Empresarial de la capital.

Según el anuncio publicado en el BOJA, consultado por Europa Press, la empresa promotora del proyecto es Modus (Modelo de Upcycling Sostenible, S.L.) y el proceso de información pública estará abierto durante 30 días hábiles.

En este sentido, se proyecta la instalación de una planta de reciclaje químico de residuos plásticos de tereftalato de polietileno (más conocido por sus siglas en inglés PET) y residuo textil con capacidad de procesamiento de 57.600 toneladas anuales de residuos textil o 60.000 toneladas anuales de residuos de envases.

La instalación se ubicará en el Polígono Industrial Parque Huelva Empresarial, consolidado como "un centro estratégico para el desarrollo de la industria sostenible facilitando la instalación de nuevas empresas y promoviendo un espacio de innovación y de relaciones empresariales".

Este proyecto comprende una planta innovadora de reciclaje químico de plásticos y textiles que asegura una vía para "consolidar el reciclaje de residuos plásticos, facilitando así el cumplimiento de los objetivos de reciclaje, e incrementando la cantidad de residuos plásticos reciclados totales".

La instalación utiliza un proceso de reciclaje químico mediante la despolimerización por hidrólisis alcalina de diferentes desechos de PET, que se utilizan como materia prima, y que se transforma en los componentes iniciales: monómeros (TA y MEG).

La reacción del proceso de despolimerización de PET utiliza reactores de radiación de microondas, donde se produce la hidrólisis alcalina del PET, con etilenglicol (MEG) como disolvente. Esto permite que las cadenas de poliéster se descompongan para producir, eventualmente, después del procesamiento, ácido tereftálico (TA), monoetilenglicol (MEG) y agua. Se utiliza la energía de radiación de microondas para acelerar la reacción.

En este contexto, según señala la empresa, el planteamiento de una instalación de reciclaje químico de PET "se alinea con los objetivos de circularidad implícitos en todo el marco político descrito, permitiendo avanzar en la implementación de un modelo económico circular, en el que valor de los productos, los materiales y los recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduce al mínimo la generación de residuos".

Así, la compañía promueve una instalación para el reciclaje químico de PET, conforme al marco normativo vigente, y las políticas de circularidad en despliegue. Esta instalación aportará unos beneficios sustanciales para la sociedad. Permitirá establecer una red nacional para el reciclaje de materiales plásticos, que permita la continuidad del PET en la cadena productiva reduciendo el consumo de nuevos recursos materiales y minimizando la producción de residuos.