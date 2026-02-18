Las instalaciones de Sulayr en el Valle de Zalabí sitúan a Granada como polo estratégico de economía circular

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, a la derecha en la imagen - JUNTA

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, ha visitado las instalaciones de Sulayr Recycling Pet Trays, industria andaluza líder en economía circular avanzada, ubicada en el término municipal de Valle del Zalabí, donde ha asegurado que "con plantas como ésta, Granada se ha situado como polo estratégico de economía circular".

Durante la visita, el delegado ha comprobado las principales mejoras incorporadas a la planta, entre ellas, la redistribución y ampliación de distintos espacios productivos, la construcción de una nave anexa, la pavimentación con solera de hormigón en la zona de almacenamiento de materias primas y la instalación de una fosa séptica enterrada, según ha informado la Junta en una nota de prensa este miércoles.

En opinión de Manuel Francisco García, "estas actuaciones han permitido que la empresa optimice los procesos industriales, refuerce su capacidad operativa y mejore las condiciones ambientales de la instalación, lo que ha contribuido a que, desde la administración ambiental, hayamos podido certificar que se garantiza la compatibilidad entre el crecimiento industrial de la planta y el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente".

El delegado territorial ha explicado que Sulayr "se ha consolidado como referente europeo en reciclaje 'tray-to-tray', un modelo industrial avanzado que permite recuperar y reciclar bandejas PET multicapa postconsumo para transformarlas nuevamente en bandejas aptas para contacto alimentario".

Estas bandejas están fabricadas con estructuras laminadas complejas PET/EVOH/PE (una combinación de tereftalato de polietileno (PET), alcohol vinílico de etileno (EVOH) y polietileno (PE), que proporcionan una elevada barrera frente al oxígeno y la humedad, prolongan la vida útil de los alimentos y mantienen propiedades de transparencia y resistencia.

Se trata de materiales de alto rendimiento que, pese a haber sido tradicionalmente considerados de difícil reciclabilidad por su composición multicapa, son hoy reincorporados al ciclo productivo gracias a la tecnología desarrollada por la compañía.

Por ello, Manuel Francisco García ha aplaudido "el esfuerzo en innovación de esta compañía que, tras más de 15 años de desarrollo tecnológico propio, ha logrado cerrar el ciclo del envase alimentario, manteniendo transparencia, propiedades ópticas y estándares de seguridad alimentaria. Su proceso integra separación óptica avanzada, molienda, lavado, depuración físico-química y control exhaustivo de calidad, alcanzando niveles de pureza superiores al 99 por ciento, adecuados para aplicaciones en contacto alimentario conforme a la normativa europea".

En este sentido, ha puesto esta planta como "ejemplo de lo que representa la economía circular industrial real, aquella que convierte residuos complejos en materias primas secundarias de alta calidad, reduciendo la dependencia de materia prima virgen y reforzando la autonomía estratégica europea en el ámbito de los envases".

Asimismo, García ha puesto en valor que "la actividad de la empresa genere más de cien empleos industriales directos y cualificados en la provincia de Granada, contribuyendo a la reindustrialización verde del medio rural andaluz y posicionando a Andalucía como polo estratégico en reciclaje avanzado".

El reciclaje avanzado de bandejas PET para uso alimentario permite una reducción significativa de emisiones de dióxido de carbono frente al uso de PET virgen, así como un menor consumo energético global en la cadena de valor. Además, posibilita la valorización de residuos que anteriormente no cerraban ciclo, alineándose con las exigencias crecientes del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, que establece objetivos obligatorios de contenido reciclado para 2030 y 2035.

Manuel Francisco García ha subrayado que "empresas como Sulayr demuestran que la economía circular es también una oportunidad de innovación, competitividad y empleo. Andalucía no solo protege su entorno, sino que lidera soluciones tecnológicas avanzadas que dan respuesta a los retos ambientales europeos".

La visita institucional ha permitido constatar la dimensión estratégica de Sulayr en el marco de la transición ecológica andaluza. La combinación de innovación tecnológica, circularidad real, creación de empleo cualificado y cumplimiento riguroso de la normativa ambiental convierte a la compañía en un ejemplo de cómo industria y sostenibilidad pueden avanzar de forma integrada.

"Sulayr es una muestra de que en Granada y en Andalucía contamos con tejido empresarial capaz de liderar sectores emergentes vinculados a la economía circular avanzada. Desde la Consejería seguiremos acompañando, con rigor y responsabilidad, proyectos industriales que apuesten por la innovación, el empleo y la protección efectiva del medio ambiente", ha concluido Manuel Francisco García.