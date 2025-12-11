El Irnas-CSIC de Sevilla participa en el proyecto europeo MultiSoil para reforzar la agricultura sostenible

Investigadores del IRNAS-CSIC que participan en el proyecto MultiSoil. - IRNAS-CSIC

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC) es el único centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que participa en el nuevo proyecto europeo MultiSoil (Multifunctional Soil Biodiversity: Unlocking Potential for Healthy Cropping Systems), financiado por el programa Horizon Europe con una dotación de más de ocho millones de euros y una duración de cinco años.

Coordinado por el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia (Luke), MultiSoil ha reundio a quince socios de ocho países europeos --Finlandia, Suecia, Estonia, Polonia, Alemania, Austria, Italia y España-- con el objetivo de "desarrollar prácticas agrícolas innovadoras que mejoren la salud del suelo y de la biodiversidad funcional, reduzcan la dependencia de insumos químicos y fortaleciendo la resiliencia de los agroecosistemas europeos".

"Buscamos convertir el conocimiento científico en soluciones prácticas y aplicables directamente en el terreno, con el fin de lograr suelos más saludables y productivos. Para ello colaboraremos con diferentes regiones de Europa, quienes ayudarán a elaborar un 'toolbox' de prácticas adaptadas, con directrices para agricultores, asesores y responsables de políticas", ha explicado José Antonio González, quien coordina el proyecto en Sevilla junto con los investigadores José María de la Rosa y Félix González.

El proyecto contempla una fase inicial de identificación participativa de agricultores, cooperativas y entidades del territorio. En febrero de 2026 se celebrará un primer encuentro en la D.O. Estepa, que permitirá seleccionar a los productores locales que participarán en las actividades piloto.

Estas pruebas en fincas agrícolas se combinarán con trabajos en La Hampa, la finca experimental del IRNAS-CSIC en la provincia de Sevilla MultiSoil generará una "caja de herramientas" de buenas prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones regionales, que complementarán la gestión integrada de plagas. Además, se obtendrán datos sobre los beneficios ambientales, económicos y sociales de las medidas probadas, ofreciendo una base sólida para futuras políticas europeas sobre el suelo.

El proyecto se enmarca en la Misión de la UE "Un Pacto por el Suelo para Europa", y colaborará estrechamente con otras iniciativas europeas como DeliSoil, Precilience y Soilres, con el fin de intercambiar conocimientos y alinear esfuerzos hacia suelos más saludables y resilientes.