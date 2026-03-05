Una jornada analiza en Úbeda (Jaén) los retos y las oportunidades de la economía circular

Inauguración de las jornadas sobre economía circular. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Ermita de Madre de Dios, de Úbeda (Jaén), ha acogido este jueves las 'Jornadas de servicios municipales. Economía circular. Reto y oportunidad', organizadas por la Diputación.

"Hablar de economía circular en la provincia jiennense es hacerlo claramente de un cambio de paradigma, porque era necesario adaptarnos a la normativa que nos obliga a hacer este tratamiento de residuos y a responder a una agenda ligada a la transición ecológica", ha afirmado el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre.

Un camino en el que "era necesario cambiar los hábitos de la ciudadanía, que ha contribuido con su labor diaria a que ese cambio de paradigma se haya llevado a cabo". De ahí que haya "felicitado a los vecinos y vecinas de la provincia de Jaén por cómo han contribuido con su cambio de hábitos cotidianos a cumplir con la nueva normativa con la que se mejora el tratamiento de residuos".

Así lo ha indicado Latorre durante la inauguración de este encuentro, en la que también han participado la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, y el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, entre otras autoridades.

Cerca de 200 personas, entre asistentes presenciales y 'on line', se han dado cita en estas jornadas, en las que se han abordado, entre otros temas, la normativa sobre gestión de residuos, experiencias en recogida de selectiva o la implantación de nuevos sistemas en esta materia.

Todo ello, según ha explicado el vicepresidente, para avanzar hacia una provincia más sostenible, en la que "la Diputación lleva trabajando 30 años contribuyendo de la mano de los ayuntamientos en cuatro cuestiones fundamentales".

La primera es la "eliminación de los vertederos incontrolados" que había por todo el territorio, a lo que ha sumado la centralización del tratamiento de los residuos en tres plantas" y la creación de "una red de puntos limpios que es básica para que los ciudadanos puedan llevar todos esos residuos y allí puedan tratarlos".

Por último, ha señalado la puesta en marcha del Plan de Residuos Inertes, que "ha permitido desplegar también una red de puntos de tratamiento de escombros, de residuos de la construcción y de la demolición".

"Todo esto nos permite tener una provincia que cumple con la normativa y que respeta al medio ambiente, y en esta jornada vamos a analizar de dónde venimos, en qué punto estamos, pero sobre todo hacia dónde caminamos en el futuro", ha declarado.

Una senda que, a su juicio, debe pasar por la innovación, de manera que haya "un tratamiento de los residuos mucho más eficaz y contundente en toda la provincia de Jaén". "Y esa innovación nos va a permitir seguir liderando en Andalucía y en España un tratamiento de los residuos en la provincia que está completamente asentado", ha afirmado Latorre.

CONCIENCIACIÓN

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a la Diputación que haya elegido Úbeda para celebrar estas jornadas. "En primer lugar, creo que tiene que ver con que somos una ciudad Patrimonio de la Humanidad y disponemos de espacios emblemáticos donde celebrar actividades como esta, pero, sobre todo, es que estamos muy concienciados con el cambio climático", ha considerado.

Al hilo, ha señalado que desde el Ayuntamiento se está "trabajando para implementar medidas en el modelo de ciudad dirigidas a combatir los efectos del cambio climático", tanto por exceso de calor como con los recientes temporales.

Para Olivares, esta línea de acción pasa por cambios que tienen que ver con "aumentar la masa arbórea de la ciudad, pero también con el tema del reciclado y el tratamiento de los residuos", punto en el que ha situado a Úbeda como "una ciudad ejemplar, plenamente concienciada sobre la sostenibilidad".

"Aunque todavía nos quede mucho camino que recorrer, evidentemente, pero hemos dado pasos importantísimos. De hecho, creo que somos de las ciudades en la provincia de Jaén que más y mejor recicla de la mano de la Diputación a través de la empresa Resurja", ha finalizado.