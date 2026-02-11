Junta aprueba el Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua

Detalle de los humedales durante la visita al Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel en Punta Umbría, a 2 de febrero de 2026 en Huelva (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Programa de Gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) para el periodo 2026-2029 a propuesta conjunta de las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Este instrumento constituye el marco de referencia que regulará la actividad de la agencia durante los próximos cuatro años y orientará de forma integral su planificación, su organización interna y la ejecución de las actuaciones que se le encomienden como medio propio de la Junta de Andalucía, según se recoge en una nota.

La Agencia Amaya fue creada por la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía y quedó configurada como una agencia pública empresarial de carácter instrumental, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio.

Desde la aprobación en 2011 por decreto de sus estatutos, desarrolla actividades de carácter prestacional, de gestión de servicios y de producción de bienes de interés público vinculadas directamente a la ejecución de la política ambiental y de agua de la Junta de Andalucía, bajo la planificación, el seguimiento y el control de las consejerías a las que se encuentra adscrita.

Dicho programa cuenta con una previsión global de financiación de 468.576.533 euros durante todo su periodo de vigencia, si bien esta estimación queda condicionada a la dotación de los créditos correspondientes en los presupuestos de cada ejercicio.

El programa de gestión es el instrumento previsto en sus estatutos para ordenar su actividad y definir, de manera estructurada, los objetivos a alcanzar, los resultados esperados y la gestión a desarrollar, así como los recursos personales, materiales y presupuestarios necesarios para su cumplimiento.

Se trata, por tanto, del catálogo general de actividades que puede desarrollar durante un periodo temporal determinado, que posteriormente se concreta de forma anual a través de los planes de acción y se ejecuta en función del presupuesto aprobado cada ejercicio para Andalucía.

El nuevo programa de gestión toma como punto de partida la experiencia acumulada durante el periodo 2022-2025.

Durante su vigencia, dicho programa fue objeto de ajustes no sustanciales orientados a mejorar la definición de las actividades y de los indicadores de medición, así como a adaptarlos a la disponibilidad presupuestaria, según la Junta.

Además, ha explicado que se llevó a cabo una modificación de carácter sustancial como consecuencia de la reordenación de competencias derivada de los cambios normativos en materia de emergencias y de prevención y extinción de incendios forestales, vinculados a la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía.

Una vez finalizado su horizonte temporal, se ha abordado la elaboración de un nuevo instrumento de planificación, que responde al escenario organizativo resultante de la segregación de estas competencias.

El Programa de Gestión 2026-2029 mantiene la misma filosofía y estructura jerárquica que su predecesor, basada en la articulación de objetivos estratégicos, objetivos operativos y actividades concretas, junto con un sistema de seguimiento y medición sustentado en indicadores de cumplimiento.

Así, contempla controles periódicos por parte de la Comisión de Seguimiento y sus grupos de trabajo asociados, así como una escala de evaluación del nivel de ejecución y una asignación clara de responsabilidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el plano estratégico, los objetivos de alto nivel que orientan la actuación de la agencia han sido revisados para alinearlos con los definidos por las consejerías de adscripción en el marco del Presupuesto de Andalucía para 2026.

A partir de esta revisión, establece un total de ocho objetivos estratégicos que marcan la dirección general de la agencia en el periodo 2026-2029.

Estos ocho objetivos estratégicos abarcan desde el impulso de la sostenibilidad en los espacios naturales y el litoral, vinculada a la mejora socioeconómica de sus áreas de influencia, hasta la conservación del patrimonio natural y el fomento de una gestión integrada y sostenible del medio natural y de la calidad ambiental en Andalucía.

Así, el Programa incorpora objetivos relacionados con el uso eficiente del agua y la mejora de las infraestructuras hidráulicas, el impulso de la economía circular y la gestión sostenible de los residuos, la optimización de los recursos de la propia agencia y la garantía de la transparencia y el acceso a la información ambiental, integrando de forma transversal las perspectivas climática y de género en todos los ámbitos de actuación.

Para hacer operativos estos objetivos, estructura la actividad de la agencia en cuatro grandes ámbitos que ordenan y articulan el conjunto de las actuaciones previstas.

Estos ámbitos engloban las políticas de medio ambiente y sostenibilidad, la gestión del agua y la calidad ambiental, los servicios técnicos y de planificación, así como los servicios corporativos, permitiendo desplegar de forma coherente los 64 objetivos operativos y las 180 actividades específicas que abarcan tanto la actividad externa como el funcionamiento interno de la entidad.

Junto a las actuaciones directamente vinculadas a la ejecución de políticas ambientales y de agua, se regulan también las actividades horizontales que dan soporte al conjunto de la organización.

Estas actividades de apoyo resultan esenciales para garantizar el correcto desempeño funcional y operativo de la agencia y para asegurar que los objetivos estratégicos y operativos se desarrollan de forma coherente y coordinada en el conjunto de la entidad.

El Programa de Gestión 2026-2029 se alinea, además, con los principios que rigen la actuación de las administraciones públicas recogidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular con los principios de planificación y dirección por objetivos, transparencia, responsabilidad en la gestión pública y protección de datos.

La propuesta del programa ha sido elaborada por la Dirección Gerencia de la agencia conforme al procedimiento establecido en sus estatutos.

Tras su aprobación por el Consejo Rector el 17 de diciembre de 2025, el documento fue remitido a las consejerías competentes en materia de medio ambiente y de agua para la emisión de los informes preceptivos y su posterior elevación al Consejo de Gobierno.

El acuerdo aprobado establece asimismo que el texto íntegro del Programa estará disponible en el Portal de la Junta de Andalucía, dentro del apartado de transparencia relativo a planes y programas, y que surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).