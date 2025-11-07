Junta y Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) firman un convenio para la cría y reproducción de la cerceta pardilla en el Zoo

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García (d), y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (i), firman un convenio de colaboración en el Zoobotánico de la ciudad para la conservación de especies amenazadas. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, han firmado este viernes un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones de conservación ex-situ de la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa y que se llevarán a cabo en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez.

En octubre de 2014, se firmó un protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento de Jerez y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y este viernes se ha firmado un convenio que está dentro de este protocolo para la realización de acciones para la conservación, cría y reproducción del pato "más amenazado", que incluye la construcción de un Centro de Cría en Cautividad en este Zoobotánico que es "referente nacional e internacional en la cría en cautividad", ha comentado la consejera en palabras recogidas por la Junta en una nota.

Catalina García ha agradecido la labor que realizan los técnicos del centro, alegando que "esto es un trabajo de todos" y que la conservación de la biodiversidad "es una necesidad y un compromiso". Así, ha indicado que "hay muchas entidades detrás que apadrinan y hacen posible que la colaboración conjunta de todos hagan que estemos aquí firmando este convenio".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que la firma de este convenio supone abrir una nueva línea de colaboración para "proteger, de la mano de la Junta de Andalucía, nuestra biodiversidad", resaltando "el papel fundamental" que en el desarrollo de proyectos de cría de especies se llevan a cabo en este centro, así como "la importante labor" que realizan a través del padrinazgo, empresas como Ecoherencia, que ayuda en la cría de este pato.

García-Pelayo ha señalado también que se están realizando trabajos para recuperar humedales, y que de las 70 parejas de cercetas iniciales, ya se cuenta con 134 ejemplares, de las que se han soltado recientemente una treintena en la laguna de San Gaspar en el término municipal de Jerez

"Para hacer todo esto posible es necesario el compromiso y la colaboración entre las administraciones por lo que con la firma de este convenio se ha dado un nuevo paso hacia el futuro de especies en peligro", ha concluido.

El convenio establece la creación de un centro de cría en cautividad para la cerceta pardilla en las instalaciones del Zoo que permita aumentar y diversificar el stock reproductor de la especie, así como establecer mecanismos de colaboración que permitan la recuperación de ejemplares, huevos, pollitos y ejemplares adultos, rescatados del medio natural. La Junta aportará la cantidad de 97.434,40 euros en cuatro anualidades.

Ambas partes se comprometen a establecer las características técnicas que debe cumplir el centro de cría en cautividad que permita la mejor adaptación de los ejemplares con la menor intervención posible en un ambiente naturalizado y alejado de posibles molestias humanas.

Junto a la alcaldesa y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente han participado en el acto el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio en Cádiz, Óscar Curtido, los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Jaime Espinar y Susana Sánchez, y la delegada de Protección Animal en el Ayuntamiento, Carmen Pina.