La Junta concede la autorización ambiental a una planta de tratamiento de plásticos en Córdoba

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Córdoba ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la autorización ambiental unificada concedida al proyecto de adecuación de una nave para una planta de tratamiento de residuos plásticos no peligrosos en el término municipal de Córdoba.

La resolución, publicada en el BOJA de este jueves, 21 de mayo de 2026, identifica como entidad promotora a Reciclados Plásticos Cordobeses, S.L. y da publicidad al acto administrativo por el que se autoriza ambientalmente esta actuación, conforme al procedimiento previsto para este tipo de instalaciones.

El anuncio oficial remite a la página web de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, donde la ciudadanía puede consultar el contenido íntegro de la autorización ambiental unificada. Esta consulta permite conocer el alcance del proyecto autorizado y las condiciones ambientales recogidas en la resolución.

La publicación se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, que regula la autorización ambiental unificada en Andalucía. Este procedimiento tiene como finalidad integrar en una única resolución los pronunciamientos ambientales necesarios antes de la implantación o puesta en marcha de determinadas actuaciones.

En este caso, la autorización publicada se refiere expresamente a una instalación destinada al tratamiento de residuos plásticos no peligrosos. Este tipo de actividad contribuye al aprovechamiento de materiales, favorece la reducción de residuos y se enmarca en los principios de la economía circular.

La Delegación Territorial da así publicidad al acto administrativo, garantizando el acceso de la ciudadanía a la información ambiental disponible y al contenido íntegro de la resolución dictada para este proyecto.