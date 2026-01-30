La Junta constata un 2025 "histórico" en reproducción de tres especies de aves en extinción asentadas en Almería

Observación de aves en un humedal de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha señalado que 2025 ha sido un año "histórico" en términos de reproducción de varias especies en peligro de extinción y peligro crítico de extinción que nidifican en Almería, entre ellas el porrón pardo, la cerceta pardilla y la malvasía cabeciblanca, que asienta en este último caso en la provincia a casi la mitad de su población andaluza.

En una nota, el técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) del programa de seguimiento de fauna Mariano Paracuellos ha constatado el éxito reproductivo de estas especies asentadas en las más de 2.000 hectáreas de humedal en la provincia a través del censo y la evaluación anual que se realiza de las especies acuáticas.

Las salinas de Cerrillos, con 6.284 individuos pertenecientes a 37 especies diferentes, fue el humedal con mayor diversidad y población de aves acuáticas durante la invernada en el año 2025, seguidas de la desembocadura del río Antas --2.470 individuos de siete especies--, las Salinas de Cabo de Gata --1.813 ejemplares de 24 especies--, los charcones de Punta Entinas-Sabinar --751 individuos de 15 especies-- y las albuferas de Adra, con 719 individuos de 20 especies.

En cuanto a la reproducción en el año 2025, los charcones de Punta Entinas-Sabinar fueron el humedal donde más cría hubo en Almería, con un total de 350 parejas de 15 especies, seguidas de las salinas de Cerrillos con 347 parejas de 23 especies; las albuferas de Adra con 288 parejas de once especies; y las Salinas de Cabo de Gata, con 203 parejas de nueve especies.

Para el delegado territorial de Sostenibilidad en Almería, Manuel de la Torre, "es importante que avancemos en la ordenación del uso público en el entorno de las láminas de agua, para evitar impactos por el tránsito de personas por zonas sensibles de refugio de fauna y flora", para así reforzar el efecto de las precipitaciones en los humedales y su protección y vigilancia frente a posibles vertidos.

En este sentido, ha recordado que la Junta ejecuta un proyecto que incluye la instalación de 6.000 metros de talanqueras de madera, principalmente en las salinas de Cerrillos, charcones de Punta Entinas y la ribera de la Algaida, con un presupuesto de medio millón de euros.

En la actuación, que también incluye mejoras en la señalización e interpretación de los humedales, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de Mar para la retirada y gestión de residuos abandonados en las zonas sobre las que se está trabajando.

ÁGUILA PERDICERA

Desde Amaya, a través de su técnico Emilio González Miras, han dado cuenta además de la importante presencia en Almería del águila perdicera, una de las grandes rapaces que encuentra en la provincia un terreno propicio.

Según el último censo de 2025, hay 74 territorios ocupados por esta especie, lo que significa que Almería "cuenta con la población más importante de España y, por tanto, de toda Europa".

La otra gran rapaz presente en Almería es el águila real. "Su población no para de crecer, ahora mismo superamos las 35 parejas. De hecho, el año pasado constatamos que crió por primera vez en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar", ha dicho González, quien ha explicado que "entre ambas especies existe una competencia por los lugares de cría llegando a desplazar el águila real a la perdicera".

En opinión del experto, los buenos resultados en las poblaciones de estas grandes rapaces se explican sobre todo en la lucha contra el uso de venenos y la corrección de tendidos eléctricos.

Al respecto, ha recordado que la Brigada de Investigación contra el Uso del Veneno de la Junta, formada por 17 agentes medioambientales en Almería, y la Unidad Canina Especializada, trabajan para prevenir la proliferación de venenos peligrosos para la población avícola.

ALONDRA RICOTÍ

Otra especie destacada de entre las que han sido estudiadas durante el año 2025 es la alondra ricotí, con una población ibérica muy fragmentada y en regresión. El censo de la alondra ricotí entraña una dificultad especial, dado que debe realizarse mediante la escucha del canto del macho, que se produce antes del amanecer.

Para ello se aplica un protocolo sistemático de censo realizando transectos de detección a pie en función del tamaño del parche de estepa a muestrear, complementados con la instalación de grabadoras de canto escondidas entre la vegetación.

En total, En Amoladeras fueron llevados a cabo el año pasado 36 transectos independientes en seis jornadas distintas obteniendo los resultados de once contactos de canto estimándose correspondientes a cinco machos reproductores distintos.

La población reproductora (número de machos territoriales) censados desde 2004 en Amoladeras ha oscilado entre dos y 13 por año; un número escaso, pero que mantiene cierta estabilidad, lo que la convierte en la única población viable de la especie en Andalucía.

Ante la delicada situación de la especie, catalogada en peligro de extinción, la Junta justifica sus actuaciones en Cabo de Gata con la sustitución de especies exóticas invasoras como las antiguas plantaciones de sisal y henequén en el entorno de Amoladeras por autóctonas propias del hábitat estepárico como el azufaifo.