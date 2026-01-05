La Junta convoca ayudas que alcanzan 88 millones para la transformación y comercialización de productos agroalimentarios

Manipulación hortofrutícola. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha convocado subvenciones hasta alcanzar los 88 millones de euros dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (PYME), así como a las grandes empresas para la realización de inversiones en transformación, comercialización y o desarrollo de productos agroalimentarios en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027.

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, el plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

Tal y como recoge el BOJA, estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva se dividen en dos grupos, en concreto, una convocatoria general para pymes y grandes empresas y una convocatoria específica para frutas y hortalizas de pymes y grandes empresas para la que se destina el 25 por ciento del total.

En relación, los beneficiarios de estas ayudas serán personas o entidades que cumplan lo dispuesto en el apartado 4.a). 2º del cuadro resumen. Además, se incluirán dentro de la convocatoria específica para el sector de frutas y hortalizas, aquellas solicitudes que puedan optar a la misma de acuerdo a lo indicado en el resuelvo primero y que lo hayan indicado en su solicitud. En este último caso, las que no hayan resuelto beneficiarias en dicha convocatoria concurrirán en la convocatoria general con el resto de los sectores.

Tal y como ha apuntado la Administración autonómica, estas subvenciones tienen como objeto la mejora de la orientación al mercado del sector agroalimentario para adaptarse a nuevos y continuos desafíos ambientales, económicos y sociales, el aumento de su competitividad o la promoción de la investigación, la tecnología, la digitalización, el empleo, la igualdad de género o la inclusión social en el sector.

Los formularios relativos a esta convocatoria están disponibles a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta, en el código de procedimiento 25928, y en 'https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle...'.

En suma, estas ayudas serán cofinanciadas en un 85 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en un 15 por ciento por la Junta. Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá contar con una cuantía adicional de importe equivalente al de esta convocatoria y condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, cuya aplicación a la concesión no requerirá una nueva convocatoria.