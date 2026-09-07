La Junta y la CTA participan en el proyecto Bioscales para impulsar la cooperación regional en bioeconomía. - CTA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) han participado en el nuevo proyecto europeo Bioscales, que acaba de celebrar su reunión de lanzamiento (Kick-Off Meeting), dando comienzo a una iniciativa de cuatro años de duración que buscará impulsar ecosistemas de innovación en bioeconomía más sostenibles y resilientes en Europa a través de la cooperación entre regiones.

Según ha detallado la CTA en una nota, coordinado por la Universidad de Graz (Austria), Bioscales reúne a socios de distintos países europeos para desarrollar nuevos enfoques que permitan optimizar el uso de la biomasa, equilibrando los beneficios ambientales, económicos y sociales de la bioeconomía. Durante la reunión de lanzamiento, celebrada el 1 de septiembre, los socios presentaron los objetivos del proyecto, alinearon su metodología de trabajo y establecieron las bases para la colaboración durante los próximos cuatro años.

Asimismo, la iniciativa se centrará en el análisis de cinco casos de estudio regionales situados en Rumanía, Países Bajos, España, Austria y Suecia, que servirán como laboratorio para investigar diferentes sistemas de biomasa y evaluar los compromisos, oportunidades y sinergias asociados a la sostenibilidad. Estos casos permitirán comprender mejor cómo pueden desarrollarse ecosistemas de innovación capaces de responder a los retos ambientales y económicos que afronta Europa.

Entre las entidades participantes se encuentran la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y CTA. Ambas organizaciones contribuirán al desarrollo del caso de estudio español y a la implicación de actores relevantes del ecosistema regional, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la transferencia de resultados hacia los sectores vinculados a la bioeconomía.

No obstante, la participación de entidades regionales y actores clave será fundamental para garantizar que las soluciones desarrolladas en Bioscales respondan a necesidades reales y puedan contribuir a acelerar la transición hacia modelos de producción y uso de recursos biológicos más sostenibles, competitivos y alineados con los objetivos climáticos y ambientales europeos.