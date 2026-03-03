La Junta culmina una renovación legislativa medioambiental "sin precedentes" en Andalucía

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el desayuno informativo de Europa Press en la Fundación Cajasol el 3 de marzo de 2026. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha enfatizado este martes que su departamento ha culminado una renovación legislativa en materia medioambiental "sin precedentes" en la comunidad. "Estas nuevas normas van a mejorar la vida de los andaluces durante décadas. Vienen a desenmarañar y simplificar la gestión ambiental de Andalucía", ha apuntado.

Así lo ha apuntado en su intervención en el desayuno informativo de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol. Allí, la consejera ha disertado sobre las cuatro leyes impulsadas por su departamento y aprobadas en esta legislatura: la Ley de Economía Circular, la de Agentes Medioambientales, de Montes y la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía. La consejera ha situado estas cuatro normas como el eje de un proceso de renovación normativa "sin precedentes", orientado a dotar a Andalucía de "un marco jurídico moderno, coherente y adaptado a la realidad actual".

En este sentido, ha sostenido que "el desarrollo sostenible no se construye sólo con buenas intenciones o con políticas puntuales", sino que requiere "reglas claras, que generen seguridad jurídica, confianza y estabilidad para todos". Catalina García ha afirmado que el Gobierno andaluz decidió abordar una actualización integral de la normativa ambiental porque "no se puede proteger el medio ambiente del siglo XXI con las herramientas del siglo XX". A su juicio, los cambios sociales, económicos y tecnológicos de las últimas décadas exigían una respuesta normativa "ambiciosa y ordenada", capaz de "acompasar la protección del entorno natural con el desarrollo económico y social de la comunidad".

La consejera ha puesto en valor el carácter "dialogado y participativo" del proceso de elaboración de las leyes, que ha requerido "años de trabajo y escucha activa" a los distintos sectores implicados. En esta línea, ha indicado que "la solidez de una ley no depende de la rapidez con que se aprueba, sino del consenso que la sustenta", y ha destacado que este enfoque ha permitido construir textos normativos "equilibrados, rigurosos y pensados para el largo plazo". Así, ha comenzado su análisis detallado por la Ley de Montes de Andalucía, aprobada la pasada semana en el Parlamento de Andalucía, que responde a la necesidad de adaptar la legislación forestal autonómica a los retos del siglo XXI.

La consejera ha explicado que esta norma renueva un marco legal que había quedado obsoleto tras más de tres décadas y que ahora incorpora los cambios sociales, económicos, ambientales y tecnológicos que han transformado la gestión forestal. Según ha manifestado, la nueva ley concibe los montes como un patrimonio colectivo y reconoce la gestión forestal sostenible como una herramienta esencial para la conservación del territorio, la mitigación del cambio climático y el desarrollo del medio rural. Sobre ello, ha subrayado que el texto promueve la bioeconomía, la certificación forestal, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías, además de simplificar procedimientos sin menoscabo de las garantías ambientales.

Catalina García, por otro lado, ha detallado los principales ejes de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, también aprobada la pasada semana en el Parlamento de Andalucía, que sustituye a la anterior normativa, la Ley GICA, de 2007. Al respecto, ha declarado que esta ley "viene a agilizar, simplificar y modernizar la administración ambiental andaluza", manteniendo "las máximas garantías en la protección de las personas y del medio ambiente". La consejera ha reseñado que la nueva norma alinea la regulación autonómica con los marcos europeo y estatal, refuerza la seguridad jurídica y reduce los plazos de tramitación, al tiempo que consolida principios como la prevención, la transparencia y la participación ciudadana.

Asimismo, ha indicado que la ley impulsa la coordinación interadministrativa y la planificación estratégica de la política ambiental en Andalucía. En relación con la Ley de Agentes Medioambientales de Andalucía, aprobada a finales de 2025, ha hecho hincapié en que esta norma ha venido a saldar "una deuda histórica" con un colectivo esencial para la protección del medio natural. Sobre esto, ha explicado que la ley establece un marco legal sólido, moderno y justo, que fortalece la organización, las competencias y la carrera profesional de los agentes, dotándolos de mayor respaldo jurídico para el desempeño de sus funciones.

Por último, la consejera ha puesto el acento en la Ley de Economía Circular, aprobada en 2023, a la que ha definido como "una norma pionera en España" que impulsa un cambio profundo en la forma de producir, consumir y gestionar los recursos. Al hilo de esto último, ha remarcado que esta ley parte de la premisa de que "los residuos no son el final de un proceso, sino el inicio de otro", y ha incidido en que su objetivo es reducir el impacto ambiental, facilitar la reutilización de materiales y generar nuevas oportunidades económicas con mayor seguridad jurídica.

"Este nuevo marco normativo refuerza el liderazgo de Andalucía en materia ambiental y sienta las bases de un modelo de desarrollo sostenible, equilibrado y competitivo. Estas leyes permiten gobernar lo ambiental con responsabilidad, con rigor técnico y con sensibilidad social. Andalucía, como estas cuatro leyes, ha demostrado su capacidad para mirar al futuro sin perder de vista las necesidades del presente", ha concluido.