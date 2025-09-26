La Junta destaca la importancia socioeconómica y ambiental de la caza en la XXII Feria Provincial de Granada

El delegado de Sostenibilidad de la Junta, Manuel Francisco García, interviene en presencia, entre otros, de, a la izquierda de la imagen, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y, junto a él, el alcalde de Iznalloz, Carlos Romero - JUNTA

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, ha participado en la inauguración de la XXII Feria Provincial de la Caza en Iznalloz, en la comarca de los Montes Orientales, un encuentro que se ha consolidado como referente en la provincia y en Andalucía y que reúne durante todo el fin de semana a cazadores, empresas, instituciones y aficionados.

En el acto de apertura han estado presentes también el alcalde de Iznalloz, Carlos Romero; el presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francis Rodríguez; la teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Promoción y Desarrollo Local, Ana Belén Garrido; y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Caza en Granada, Adelardo Villafranca.

Han acompañado al delegado territorial en una inauguración marcada por el reconocimiento al papel histórico, económico y social de la caza. En su intervención, García ha señalado que la caza "es una actividad profundamente ligada a nuestra historia, que fue el primer oficio del ser humano, y que todavía hoy mantiene una importancia humana, económica, social, cultural y deportiva incuestionable en Andalucía".

La comunidad autónoma cuenta con una riqueza paisajística y de ecosistemas única en Europa, que se traduce en escenarios cinegéticos de gran valor. Actualmente, en Andalucía se destinan a la caza más de siete millones de hectáreas, lo que supone más del 80 por ciento del territorio.

El delegado ha subrayado que este recurso natural renovable requiere de una gestión responsable y sostenible, y ha recordado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente es la encargada de "regular periodos hábiles y vedas, elaborar la oferta pública de caza anual, planificar la actividad en cotos públicos y privados, y controlar el acceso a la práctica mediante licencias, garantizando la formación de cazadores y de futuros guardas de coto".

Más allá de su papel ambiental, la caza constituye un motor económico esencial para el medio rural. Se calcula que en Andalucía el sector genera alrededor de 45.000 empleos y aporta más de 3.500 millones de euros al PIB.

En la provincia de Granada, con 23.425 licencias de caza expedidas, el gasto medio por cazador se estima en 1.000 euros por temporada, lo que supone un impacto económico directo cercano a los 24 millones de euros anuales. "Estas cifras evidencian que la caza no solo es una herramienta de gestión ambiental, sino también una oportunidad para fijar la población en el territorio y garantizar nuevas posibilidades de futuro a nuestros pueblos", ha señalado García.

El delegado territorial ha destacado el nuevo Plan Andaluz de Caza, aprobado en 2023, que constituye la hoja de ruta de la actividad cinegética en Andalucía para la próxima década. Entre los principales logros de este año 2025, ha subrayado la puesta en marcha del Plan de gestión adaptativa de la tórtola europea (Streptopelia turtur), que ha permitido el retorno a la caza de esta especie tras cuatro años de moratoria, mediante un procedimiento técnico, riguroso y participativo junto al sector cinegético.

Asimismo, se ha referido a la inminente aprobación de la primera orden de control de predadores, una medida largamente esperada que permitirá intervenir de manera ordenada y basada en criterios científicos, contribuyendo a la recuperación de la caza menor y garantizando el equilibrio ecológico.

Igualmente, ha destacado la declaración de medidas cinegéticas excepcionales en las provincias de Málaga, Jaén, Granada y Sevilla para "mitigar los daños agrícolas ocasionados por el conejo silvestre, que en el caso de Granada afecta a los municipios de Loja, Íllora y Montefrío", según ha detallado la Junta en una nota.

A lo que habría que sumar la declaración de la emergencia cinegética del jabalí para reducir daños, riesgos sanitarios y ambientales y de seguridad que provoca la superpoblación. Asimismo, ha mencionado la tramitación de la nueva orden reguladora de la figura del guarda jurado de caza, iniciada este verano, que dotará a este colectivo esencial de mayor seguridad jurídica, formación especializada y un marco normativo claro.

Del mismo modo, ha detallado que el estudio científico sobre el silvestrismo está en marcha y que sus resultados estarán disponibles en el último trimestre de este año, lo que permitirá disponer de información objetiva y actualizada para la adopción de futuras decisiones.

Con estas actuaciones, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la protección del medio rural, la biodiversidad y la producción agraria, apostando por una gestión adaptativa y equilibrada de la fauna silvestre que permita prevenir daños sin comprometer la conservación de las especies ni el correcto funcionamiento de los ecosistemas naturales.

En Andalucía se expiden más de 230.000 licencias de caza, lo que convierte a la actividad en el segundo deporte más practicado después del fútbol. En Granada, la superficie acotada alcanza las 934.602 hectáreas, el 74,5 por ciento del territorio provincial, repartidas en 1.091 cotos.

La comarca de los Montes Orientales, anfitriona de esta feria, constituye un magnífico ejemplo de esta riqueza, con cotos de calidad y una arraigada tradición cinegética que se proyecta al conjunto de la provincia.

La Feria Provincial de la Caza de Iznalloz, que este año alcanza su vigésimo segunda edición, es mucho más que una exposición. Según ha explicado el delegado territorial, "representa un impulso a nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas al aprovechamiento sostenible, promociona el turismo rural, el medio ambiente y el patrimonio etnográfico, fomenta la creación de empleo en torno a la caza y el turismo activo, y se ha consolidado como un punto de encuentro entre cazadores, empresas, instituciones y administración".

Además, el certamen mantiene su carácter gratuito, abierto a las familias y visitantes, con un fuerte componente educativo y divulgativo, transmitiendo valores de respeto y conservación del entorno natural. En su mensaje de cierre, Manuel Francisco García ha señalado que "la caza en Andalucía y en Granada es tradición, identidad, sostenibilidad y desarrollo".

Ferias como la de Iznalloz refuerzan a su parecer "la unión entre territorio, medio ambiente y sociedad, y proyectan la importancia de un sector que contribuye al equilibrio natural y al desarrollo rural de nuestra tierra". La Feria Provincial de la Caza permanecerá abierta hasta este domingo, con un amplio programa de actividades expositivas, talleres, exhibiciones y propuestas divulgativas dirigidas a toda la familia.