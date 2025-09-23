La Junta está ejecutando en Punta Umbría (Huelva) la mejora y conservación de la Laguna de La Dehesilla

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente está ejecutando un proyecto en Punta Umbría (Huelva) para la conservación de La Laguna de La Dehesilla, que tiene una superficie de cubeta de 0,59 hectáreas. Se trata de una laguna de reducidas dimensiones y de carácter estacional, con un aporte de agua que, fundamentalmente, proviene de las precipitaciones.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el trabajo se enmarca en el proyecto de restauración de hábitats en humedales de la provincia de Huelva con un presupuesto base de licitación de algo más de 309.400 euros para todo el territorio provincial.

La zona de la masa de agua, en la que se está actuando, se integra en el complejo lagunar de la Zona Periférica de Protección de Laguna de El Portil, en la margen derecha de la desembocadura del río Odiel.

Para su conservación y mantenimiento se está llevando a cabo la protección de su cubeta mediante la desviación del camino existente que la atraviesa actualmente. Para ello, se está procediendo a la señalización y cerramiento con el objeto de que se respete la superficie del humedal y se protejan sus valores ecológicos.

De este modo, la ejecución de esta obra asciende a 47.618 euros (sin IVA). Además, el proyecto incluye la instalación de una señal de identificación con recomendaciones según Manual de Espacios Naturales de Andalucía, lo que supondrá otra inversión de 920 euros.

En este sentido, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, ha visitado la obra con el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández. Durante su estancia, el responsable de la Junta de Andalucía ha señalado que "la restauración y delimitación de la laguna pretende que cuando tengamos años de lluvia se acumulen aquí a fin de que este espacio permanezca inundado el máximo de tiempo posible", además de es "un área de alto valor ecológico, característica que es muy común en otros humedales de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Punta Umbría ha mostrado su satisfacción por la mejora y ha agradecido "la inversión de la Junta de Andalucía para delimitar la laguna, favorecer su conservación y limitar y proteger este espacio".