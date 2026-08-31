La Junta impulsa con 9,2 millones cinco proyectos de energías renovables en la industria andaluza

Archivo - Imagen de la planta fotovoltaica Rey Solar de Recurrent Energy en la localidad sevillana de Carmona. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los incentivos por valor de 9,17 millones de euros de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación dirigidos a cinco empresas para la mejora energética de su actividad mediante el uso de renovables. Estas ayudas, aprobadas por el Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía en julio de 2026, permiten avanzar en la incorporación de las energías renovables a la actividad industrial.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que las nuevas instalaciones facilitan a estas compañías acceder a energía más limpia y económica, reducir su dependencia de los combustibles fósiles y ganar competitividad frente a las oscilaciones de los mercados. Las iniciativas incentivadas, que se localizan en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, movilizarán una inversión conjunta de 26,5 millones de euros y evitarán la emisión a la atmósfera de más de 27.000 toneladas de CO2 al año, una cantidad equivalente a retirar de la circulación unos 12.000 vehículos.

En todas estas actuaciones, el uso de biomasa y energía solar tanto para generar electricidad, como para producir el calor necesario en sus procesos industriales reducirá el consumo de combustibles fósiles y la factura energética. Tres de esos proyectos, para los que se ha aprobado la concesión de más de cinco millones, se articulan a través del programa 'Sector empresarial y cadena agroalimentaria', incluido en los Incentivos para el uso eficiente de la energía (INEA), cofinanciados con fondos Feder 2021-2027.

Molino del Guadalquivir S.L., empresa de Lebrija (Sevilla) dedicada a la producción y comercialización de aceite de oliva, plantea un proyecto que combina energías renovables y economía circular y que cuenta con un incentivo de la Junta de Andalucía de 3,73 millones de euros. Esta industria invertirá casi 12,9 millones de euros en una nueva instalación de generación de energía térmica con biomasa.

La caldera, de 8,5 MW de potencia térmica, producirá el vapor necesario para un novedoso sistema de secado indirecto a baja temperatura del alperujo favoreciendo la reducción del impacto ambiental asociado a su tratamiento. Además, utilizará como combustible de la caldera el orujillo generado por la propia actividad de la almazara reduciendo la necesidad de utilizar combustibles convencionales y favoreciendo el aprovechamiento de los recursos dentro de la propia industria.

Por otro lado, la empresa de servicios energéticos Neton Solyman Energía, S.L.U., invertirá más de 2,5 millones de euros en poner en marcha una instalación fotovoltaica para autoconsumo en la planta que Reverté Productos Minerales tiene en Albox (Almería). Dicha planta está dedicada al diseño, producción y comercialización de carbonato de calcio técnico utilizado, entre otras aplicaciones, en polímeros, pinturas y papel.

Esta actuación generará 7,7 millones de kWh de electricidad limpia al año, una producción que posibilitará cubrir aproximadamente el 28% de las necesidades eléctricas de la planta, reduciendo la cantidad de energía que debe adquirir de la red y evitando la emisión de unas 1.340 toneladas de CO2 al año. El proyecto recibe un incentivo de 792.263 euros.

Por su parte, la empresa Innovación y Tecnología Energética Avanzada S.L., especializada en la fabricación de materiales de construcción sostenibles y de alta eficiencia energética, incorporará a su planta en El Puerto de Santa María (Cádiz) una instalación solar fotovoltaica de 815 kW acompañada de un sistema de almacenamiento de 1.930 kWh. Esto permitirá a la fábrica producir electricidad y almacenar parte de esa energía para utilizarla posteriormente, adaptando mejor la generación renovable a las necesidades de la actividad industrial.

La instalación, en la que se invertirán cerca de 1,2 millones de euros, cuenta con 565.750 euros de incentivo de la Junta de Andalucía y generará alrededor de 1,09 millones de kWh de electricidad renovable al año, de los que el 84% se destinarán al autoconsumo de la propia industria. Esta actuación evitará la emisión de unas 185 toneladas de CO2 anuales.

Al margen de estas actuaciones, el Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía ha aprobado la concesión de un incentivo de 732.000 euros a la empresa de servicios energéticos Greenvalis Energy, S.L.U. para sustituir el gas natural por biomasa en el proceso de fabricación de fertilizantes. La firma invertirá 2,36 millones de euros para instalar en Palos de la Frontera (Huelva) una caldera de biomasa que suministrará el calor necesario para el secado de los fertilizantes que produce Fertinagro Biotech.

La nueva instalación contará con un horno combustor de biomasa de 10.000 kW de potencia térmica que cubrirá con energía renovable alrededor del 70% del consumo térmico de la línea de granulación, sustituyendo en buena parte el uso de gas natural. Además de reducir el consumo de combustibles fósiles y los costes energéticos de la fábrica, el proyecto permitirá aprovechar recursos renovables locales y contribuir a una producción de fertilizantes con una menor huella de carbono.

La Agencia Andaluza de la Energía (AAE) otorga esta ayuda en el marco del programa 'Cadenas de valor industrial', incluido dentro de los Incentivos integrados de competitividad y energía para las cadenas de valor industrial, la minería sostenible y los espacios productivos en Andalucía (Incea), cofinanciados con fondos Feder 2021-2027.

Por último, el consejo rector de la AAE ha autorizado el pago de 3,35 millones de euros a la empresa L. Pernía S.A. para una iniciativa singular en La Rinconada (Sevilla), donde esta compañía especializada en la recolección y distribución de subproductos de la industria cervecera ha instalado un gran campo solar de calentamiento de aire para su proceso de secado mediante evaporación.

La instalación ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados y utiliza captadores solares microperforados que transforman directamente la radiación del sol en calor, generando alrededor de 14,4 millones de kWh de energía térmica al año. La infraestructura solar se integra con otros sistemas renovables que ya funcionan en la planta de deshidratación y pelletizado, como una instalación solar térmica de 7.000 kW y una caldera de biomasa de 6 MW.

De esta forma, la empresa combina distintas fuentes renovables para cubrir sus necesidades de calor industrial. L. Pernía ha invertido 7,44 millones de euros en esta actuación financiada por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU, a través del Programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas y permitirá evitar la emisión de unas 7.502 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Estas actuaciones reflejan el abanico de instrumentos con los que la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación impulsa la incorporación de renovables para la mejora de la competitividad empresarial. Los incentivos cofinanciados con fondos Feder 2021-2027, a través de los programas INEA e Incea, permanecen abiertos a nuevas solicitudes de los distintos sectores productivos de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de la Energía.