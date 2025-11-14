La Junta impulsa el primer proyecto de carbono azul en España para capturar CO2 en la Bahía de Cádiz

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, durante firma el acuerdo en la presentación del proyecto de Carbono Azul para la captación de CO2. - Francisco J. Olmo - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presentado este viernes, en el Centro de Visitantes Casa de los Toruños del Parque Natural Bahía de Cádiz, el 'Proyecto de carbono azul para la captación de CO2 en el Parque Natural Bahía de Cádiz'.

Se trata, según ha indicado la Junta en una nota, de una actuación pionera en España que se llevará a cabo en las marismas mareales de la margen norte del río Guadalete y que convierte a Andalucía en "referente europeo en la aplicación de soluciones naturales frente al cambio climático". Asimismo, por su extensión y por el volumen de captura de emisiones, tal y como según ha puntualizado la consejera, será el proyecto bajo estándar público de este tipo más importante de Europa en la actualidad.

Durante el acto, la consejera ha firmado el convenio de colaboración con los representantes de las empresas Iberostar Hotels & Resorts, Navantia, Moeve, Metro de Málaga y Eulen, que integran el consorcio promotor de esta iniciativa, fruto de la colaboración público-privada y de la apuesta común por un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad ambiental.

Catalina García ha destacado que este proyecto "materializa el compromiso anunciado por el presidente de la Junta en la COP-29 y simboliza el liderazgo de Andalucía en la transición ecológica, la innovación climática y la cooperación con el sector privado". Además, la consejera ha subrayado que la puesta en marcha de las obras "marca un hito en la historia de la gestión ambiental en España", al tratarse del primer convenio de carbono azul firmado en el país como mecanismo de compensación de emisiones.

El proyecto de carbono azul de la Bahía de Cádiz se desarrollará sobre una superficie de 155 hectáreas de marisma mareal en la margen norte del río Guadalete. Su objetivo es restaurar la funcionalidad hidromareal del ecosistema, permitiendo el desarrollo natural de la vegetación característica de este entorno y generando un sumidero de carbono de alta eficiencia.

En este sentido, la Junta ha señalado que las previsiones apuntan a una captación superior a las 32.000 toneladas de CO2, con un coste unitario estimado en torno a los 15 euros por tonelada, muy por debajo de los valores medios del mercado voluntario, que se sitúan entre los 70 y los 100 euros por tonelada.

Por su parte, Catalina García ha remarcado que "la capacidad de absorción prevista equivale a plantar alrededor de 160.000 árboles de las especies más comunes en Andalucía, y para alcanzar un volumen similar de captura mediante repoblación forestal se necesitaría más del doble de superficie, unas 2,3 veces la extensión del proyecto".

La iniciativa cuenta con el aval técnico de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como la colaboración de la Universidad de Cádiz, y se ajusta al Estándar Andaluz de Carbono Azul, una metodología validada por Aenor que garantiza la trazabilidad y la verificación periódica de los resultados, ha señalado.

Igualmente, la consejera ha indicado que "este proyecto demuestra que la lucha contra el cambio climático puede generar oportunidades reales de innovación y empleo verde", y ha recordado que su desarrollo "une a empresas de sectores muy distintos, pero con un mismo compromiso ambiental".

El carbono azul es el carbono capturado y almacenado en los ecosistemas costeros, como las marismas, los manglares o las praderas de fanerógamas marinas, que pueden retener entre tres y cinco veces más carbono que los bosques tropicales y mantenerlo almacenado durante miles de años. Su conservación y restauración son esenciales para mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad y aumentar la resiliencia del litoral.

La Junta de Andalucía ha recordado que lleva desde 2019 liderando esta línea de trabajo. Desde el proyecto europeo LIFE Blue Natura, Andalucía ha sido pionera en el desarrollo del Estándar Andaluz de Carbono Azul y del Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción de Carbono Azul, instrumentos que permiten cuantificar y certificar las capturas de CO2 generadas por la restauración de marismas y praderas marinas.

Así, Catalina García ha afirmado que "Andalucía ha consolidado un marco técnico y jurídico de referencia que nos permite ofrecer a las empresas un sistema sólido, verificable y compatible con los estándares nacionales y europeos". Además, ha recordado que la Ley andaluza de cambio climático y el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) constituyen "el armazón legal que da seguridad a este tipo de proyectos y abre la puerta a nuevas iniciativas de compensación voluntaria en nuestro territorio".

El proyecto de carbono azul se desarrolla en uno de los entornos más singulares del litoral andaluz: el Parque Natural Bahía de Cádiz, un espacio protegido que combina marismas mareales, salinas, dunas y caños de marea, y que representa un enclave privilegiado para la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.

En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en que "esta actuación devolverá la vida a una marisma degradada y convertirá la recuperación ambiental en un motor de conocimiento y sensibilización". Además, ha añadido que "es una oportunidad para acercar a la ciudadanía los beneficios de los ecosistemas costeros y su papel esencial en la lucha contra el cambio climático".

El proyecto cuenta con la colaboración de instituciones científicas de referencia, como el Laboratorio de Carbono Azul de la Universidad de Cádiz, la Demarcación Hidrográfica del Guadalete, y expertos del Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul (G3ECA), lo que garantiza su solidez técnica y su potencial como modelo replicable en otros espacios del litoral andaluz.

Según ha dicho la consejera, el proyecto de la Bahía de Cádiz abre la puerta a nuevos proyectos de carbono azul en otros puntos de la comunidad. En este sentido, ha apuntado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ya trabaja en futuras actuaciones en Huelva (Estero Domingo Rubio y Marismas del Tinto-Odiel), Sevilla (Brazo del Este del Guadalquivir) y Cádiz (Marismas de Cetina).

"Andalucía ha apostado por medir, reducir y compensar su propia huella de carbono como ejemplo de coherencia institucional", ha afirmado la consejera, que ha puesto el acento en que han "demostrado que las soluciones basadas en la naturaleza son no solo posibles, sino altamente rentables desde el punto de vista ambiental y económico".

La consejera ha reseñado que el proyecto andaluz ha sido reconocido como buena práctica a nivel europeo y ha sido incorporado en los principales marcos normativos, como el Real Decreto estatal 214/2025 sobre huella de carbono y el Reglamento (UE) 2024/3012 sobre absorciones permanentes de carbono, lo que "ha consolidado el papel de Andalucía como referente en políticas climáticas e innovación verde".

La Junta ha indicado que las compañías firmantes --Iberostar, Navantia, Moeve, Metro de Málaga y Eulen-- representan sectores muy diversos, desde el turismo y la industria naval hasta la energía y los servicios, pero comparten una misma visión: reducir su huella ambiental y contribuir activamente a la neutralidad climática.

Catalina García ha explicado que "este proyecto ha demostrado que la sostenibilidad es una oportunidad compartida entre lo público y lo privado". "Hemos iniciado un camino que coloca a Andalucía en la vanguardia de la acción climática europea", y ha afirmado que "la Bahía de Cádiz será recordada como el punto de partida de una nueva generación de proyectos que unen ciencia, compromiso y esperanza en un futuro más sostenible", ha concluido.