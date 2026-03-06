La Junta invierte más de 5,8 millones en la mejora de la red de vías pecuarias de Granada desde 2019

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, en una visita a un tramo de la Ruta Mozárabe del Camino de Santiago - JUNTA

La Junta de Andalucía ha destinado 5.874.731 euros a la mejora, conservación y revalorización de la red de vías pecuarias de la provincia de Granada durante el periodo 2019-2025, según ha informado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, durante una visita a un tramo de la Ruta Mozárabe del Camino de Santiago a su paso por la capital granadina.

La Ruta Mozárabe constituye uno de los itinerarios históricos y culturales más relevantes del sur peninsular y discurre, en buena parte de su trazado, por vías pecuarias de titularidad pública, que desempeñan un papel fundamental como infraestructuras verdes, corredores ecológicos y caminos de uso público que conectan espacios urbanos, periurbanos y rurales.

Durante la visita, el delegado ha señalado que "la actuación en la Ruta Mozárabe del Camino de Santiago pone de manifiesto la importancia de las vías pecuarias no solo en el medio rural, sino también como espacios de conexión natural, cultural y social en ámbitos urbanos, facilitando el tránsito seguro de senderistas y peregrinos y reforzando su valor como patrimonio público".

Las actuaciones desarrolladas en la provincia de Granada se enmarcan en la conocida como "revolución verde" del Gobierno andaluz, una estrategia orientada a la conservación del patrimonio natural, la conectividad territorial y el desarrollo sostenible, han detallado desde la Junta.

El programa, financiado mayoritariamente a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), se ha ejecutado en distintas fases entre 2019 y 2025. En concreto, la inversión se distribuye en la fase II (2019-2022), con 423.537,68 euros; la fase III (2023-2024), con 3.040.209,63 euros; la fase IV (2024), con 1.250.005,50 euros; y la fase correspondiente a 2025, denominada Revalorización de la Red de Vías Pecuarias como Infraestructura Verde para la Conectividad Territorial de Andalucía, dotada con 1.030.427,47 euros.

En total, se han llevado a cabo 75 actuaciones en 63 municipios, con una mejora acumulada de 263,8 kilómetros de vías pecuarias, lo que evidencia una amplia cobertura territorial y un refuerzo significativo del mantenimiento de esta red histórica de caminos públicos.

Entre las actuaciones más destacadas figuran las realizadas en Fornes (407.107,28 euros), Ugíjar (336.686,79 euros), Loja (288.608,53 euros), Arenas del Rey (226.792,53 euros), La Peza (212.875,74 euros) e Iznalloz (208.647,94 euros), además de intervenciones en otros municipios como Morelábor, Pedro Martínez, Alhama de Granada, Benalúa de las Villas, Cádiar, Darro, Huétor Vega o Torrecardela, entre otros.

Los trabajos han consistido principalmente en la rehabilitación del firme y del sistema de drenaje, el hormigonado de tramos con elevada pendiente, la limpieza de cunetas, el acondicionamiento de accesos y la instalación de señalización direccional y ambiental, mejorando la seguridad, la durabilidad y la funcionalidad de estas infraestructuras verdes.

El delegado territorial ha subrayado que las vías pecuarias cumplen hoy una función estratégica como corredores ecológicos, facilitando la conectividad entre espacios naturales, y como itinerarios culturales y recreativos, especialmente en trazados históricos como la Ruta Mozárabe del Camino de Santiago.

"Las vías pecuarias no son únicamente caminos ganaderos; son espacios públicos multifuncionales que permiten compatibilizar la actividad tradicional con el senderismo, el cicloturismo, el ocio saludable y el turismo cultural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", ha señalado García.

Asimismo, ha destacado que estas actuaciones favorecen la dinamización económica local, impulsan el turismo de naturaleza y ponen en valor un patrimonio histórico que forma parte de la identidad territorial de Andalucía.

RED ESTRATÉGICA PARA GRANADA Y ANDALUCÍA

La provincia de Granada cuenta con una red de 3.698 kilómetros de vías pecuarias, integrada en los más de 34.000 kilómetros existentes en toda Andalucía, una de las mayores redes de caminos públicos de Europa.

En el conjunto de la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía ha invertido cerca de 70 millones de euros desde 2019 en la mejora de la red de vías pecuarias, consolidando un modelo de gestión basado en la sostenibilidad, la conectividad ecológica y la puesta en valor del patrimonio rural y cultural.

El delegado territorial ha concluido destacando que "Granada es hoy un referente en la gestión activa del patrimonio pecuario, donde las inversiones públicas contribuyen a reforzar la cohesión territorial, proteger el medio ambiente y acercar la naturaleza y la historia a la ciudadanía".