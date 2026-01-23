La Junta invierte más de 610.000 euros en actuaciones ambientales en Santa Fe (Granada)

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Francisco García, y el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTA FE (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El municipio de Santa Fe (Granada) ha recibido desde 2022 una inversión directa superior a 610.000 euros por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente destinada a la mejora de infraestructuras verdes, la gestión forestal sostenible y la conservación del entorno natural del municipio.

Así lo ha destacado el delegado territorial en Granada, Manuel Francisco García, durante la visita institucional realizada al Ayuntamiento, donde ha sido recibido por su alcalde, Juan Cobo, y en la que se ha referido a las actuaciones ejecutadas en el municipio y a las subvenciones concedidas en los últimos años.

Durante el encuentro, el delegado territorial ha subrayado que "estas inversiones responden a una planificación ambiental rigurosa, orientada a la prevención de riesgos, la protección de los espacios naturales y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", destacando la colaboración permanente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Santa Fe.

Así, se ha centrado en tres actuaciones, que han contado con una inversión directa y han estado ejecutadas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el término municipal de Santa Fe, que en conjunto suman 610.266,15 euros.

La principal de ellas corresponde a la mejora y acondicionamiento de la vía pecuaria Colada de Granada a Gabia Grande, incluida en el proyecto autonómico de Implementación de la Red Prioritaria de Infraestructuras Verdes en el Medio Rural, iniciado en 2022.

Esta actuación ha contado con una inversión de 216.820,20 euros y ha permitido intervenir sobre más de 7 kilómetros de trazado, mejorando la plataforma mediante capa granular, ejecutando badenes hormigonados, adecuando cunetas y sistemas de drenaje, realizando trabajos de poda y astillado en los márgenes e instalando señalización de tráfico y seguridad.

El delegado ha señalado que "estas actuaciones garantizan el tránsito seguro, principalmente agrícola, y refuerzan el papel de las vías pecuarias como corredores ecológicos y elementos clave para la conectividad territorial y ambiental".

A esta intervención se suman los tratamientos selvícolas realizados en el monte público de la Dehesa de Santa Fe, con una inversión de 376.625,95 euros.

Los trabajos han estado orientados a la mejora de la vegetación forestal, la reducción de densidades arbóreas, la eliminación de ejemplares deteriorados y la ruptura de la continuidad vertical del combustible forestal, contribuyendo de forma directa a la prevención de incendios y a la mejora de la biodiversidad del entorno.

Asimismo, se ha actuado sobre varios caminos forestales, facilitando tanto la gestión del monte como el uso público seguro del espacio, muy frecuentado por la ciudadanía al tratarse de un enclave periurbano.

La tercera actuación de inversión directa ha sido la destinada a la gestión y señalización del Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe, con una dotación de 16.820 euros, dirigida a mejorar la información ambiental, ordenar los usos recreativos y poner en valor este espacio natural de titularidad municipal, reforzando su función educativa, social y ambiental.

INVERSIÓN INDIRECTA

Junto a estas inversiones directas, Santa Fe se ha beneficiado además de más de un millón de euros en subvenciones concedidas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, canalizadas a través del Consorcio Vega Sierra Elvira, entidad supramunicipal integrada por trece municipios de la provincia de Granada.

En este contexto, destaca la subvención concedida al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2021, correspondiente a la línea 1, sublínea 1.1, con un importe de 307.261,53 euros, destinada a la implantación de proyectos de mejora de la recogida separada de bioresiduos mediante distintos sistemas de contenedores.

Esta línea de ayudas ha permitido impulsar actuaciones de carácter intermunicipal, favoreciendo la coordinación entre las entidades locales y el avance hacia modelos de gestión de residuos más eficientes y sostenibles.

Asimismo, el Consorcio Vega Sierra Elvira ha sido beneficiario de una segunda subvención, concedida en el marco de la Orden de 4 de septiembre de 2023, línea 1, con una dotación de 692.751,04 euros, orientada al desarrollo de políticas locales de recogida selectiva de residuos orgánicos a través del contenedor marrón.

Esta actuación tiene como objetivo separar los restos orgánicos, como residuos de comida, cáscaras o servilletas usadas, del resto de la fracción, para su posterior valorización mediante compostaje, fomentando así la economía circular y la reducción de residuos destinados a vertedero.

El delegado territorial ha destacado que "estas subvenciones permiten abordar retos ambientales comunes desde una perspectiva supramunicipal, optimizando recursos y maximizando el impacto de las políticas públicas en el territorio".

Manuel Francisco García ha señalado que "la suma de inversión directa e indirecta evidencia el compromiso firme de la Junta de Andalucía con Santa Fe y con el conjunto del área metropolitana de Granada, apostando por una gestión ambiental moderna, preventiva y alineada con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia".

Por su parte, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, ha agradecido "el respaldo continuado de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la colaboración institucional que permite desarrollar actuaciones fundamentales para la conservación del entorno natural, la prevención de riesgos y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos".

En conjunto, la inversión total de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Santa Fe en esta legislatura asciende a 1.610.278,72 euros, consolidando una apuesta decidida por el desarrollo sostenible del municipio y por un modelo de crecimiento respetuoso con el medio ambiente.