La Junta medirá la huella de carbono del CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 en aras de la sostenibilidad

Imagen del CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía medirá la huella de carbono del CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026, el evento tecnológico que reunirá en la capital hispalense a más de 15.000 asistentes y que convertirá a Sevilla en el "epicentro de la innovación" los días 19 y 20 de marzo.

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, el encuentro congregará a 150 ponentes internacionales y ofrecerá más de 400 horas de contenido repartidas en once escenarios temáticos, además de contar con la participación de mil 'startups' y 250 compañías tecnológicas, configurándose como una "experiencia inmersiva de referencia" en el ámbito tecnológico.

En este contexto, la Junta, en el marco de su política de reducción de emisiones y descarbonización de su actividad, llevará a cabo la medición de la huella de carbono del evento a través de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, conforme al Protocolo para el cálculo de la huella de carbono de eventos sostenibles desarrollado por la propia Consejería.

Esta actuación se enmarca en el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), que promueve medidas dirigidas a minimizar el impacto ambiental de grandes eventos, "incorporando herramientas que permiten avanzar hacia modelos más sostenibles y responsables".

Para la medición de la huella de carbono se empleará una herramienta específica diseñada en el marco del PAAC, orientada a "cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas en todas las fases del evento".

El análisis tendrá en cuenta factores como la movilidad de los asistentes, el consumo energético y de agua, así como la alimentación y los materiales utilizados. En este sentido, se fomentará el uso de transporte público y opciones de movilidad más sostenibles, la reducción del consumo de recursos y la utilización de materiales reciclables y alimentos de menor impacto ambiental. Asimismo, se adoptarán medidas para evitar la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.

Para recabar la información necesaria, la Administración autonómica ha precisado que se analizarán los consumos asociados a los recintos del evento, la actividad de los proveedores y, especialmente, el impacto derivado del desplazamiento de los asistentes desde sus lugares de origen, teniendo en cuenta tanto la distancia recorrida como el tipo de transporte utilizado.

Una vez completado el cálculo, la huella de carbono del evento será inscrita en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), un instrumento voluntario destinado a la reducción y compensación de emisiones. Actualmente, este registro recoge información de 17 eventos, con un total de 736.636 toneladas de CO2 equivalente, situándose la ratio medio en 56 kilogramos de CO2 por asistente, siendo la movilidad la principal fuente de emisiones.

De este modo, el CTx Tech Experience Hub se incorporará al conjunto de eventos sostenibles promovidos por la Junta, implicando a sus más de 15.000 participantes en el cálculo de su propia huella de carbono y "reforzando la concienciación sobre la necesidad de adoptar hábitos más responsables frente al cambio climático".

Asimismo, el cálculo y registro de la huella permitirá el acceso al Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción (CAPA), que facilita la compensación de emisiones mediante iniciativas tanto forestales como en ecosistemas litorales vinculados al carbono azul.