La Junta promueve el diálogo con el sector forestal de Granada para el aprovechamiento de la madera

Encuentro sobre aprovechamientos de la madera en la Universidad de Granada - JUNTA

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha celebrado esta semana dos mesas de trabajo sobre el sector de la madera en Andalucía con el objetivo de "presentar los avances del diagnóstico del sector y abrir un proceso de diálogo con los principales agentes implicados en la cadena monte-industria".

Una de ellas tuvo lugar en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada, y reunió a cerca de 40 participantes procedentes de distintos ámbitos vinculados al sector forestal y de la madera. Entre ellos se encontraban representantes de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, empresas de primera y segunda transformación de la madera, empresas de servicios forestales y maquinaria, propietarios forestales públicos y privados, asociaciones sectoriales, cooperativas, centros tecnológicos y entidades de investigación.

Durante la apertura institucional, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, destacó la importancia de situar la madera en el centro de una estrategia moderna de gestión forestal sostenible, desarrollo rural y bioeconomía. En este sentido, subrayó que la jornada tenía como finalidad compartir con los actores del sector los avances del diagnóstico que se está elaborando para definir el futuro Programa de Impulso a los Aprovechamientos de la Madera en Andalucía.

El delegado territorial señaló que Andalucía cuenta con un importante potencial forestal que puede movilizarse de manera sostenible, generando empleo verde y contribuyendo a dinamizar las economías rurales. "Hoy hablamos de movilización sostenible, de cadena de valor, de competitividad y de oportunidades para un sector que puede desempeñar un papel clave en la transición ecológica", indicó.

Granada fue elegida como sede de una de estas mesas por su diversidad forestal y por el peso que históricamente ha tenido en el aprovechamiento de recursos forestales. Desde las choperas de la Vega hasta los montes públicos de media y alta montaña, la provincia representa una muestra significativa del potencial forestal andaluz.

El encuentro se enmarca además en un contexto normativo especialmente relevante para la gestión forestal en la comunidad autónoma, tras la aprobación de la nueva Ley de Montes de Andalucía, la actualización del Plan Forestal Andaluz con horizonte 2030 y el desarrollo de nuevas instrucciones para la ordenación de montes. Este marco jurídico renovado busca facilitar una gestión más activa, sostenible y adaptada a los retos actuales, como el cambio climático o la prevención de incendios forestales.

Durante la jornada se presentaron los avances del diagnóstico del sector de la madera en Andalucía, que ofrece una primera radiografía de su situación actual. Entre las principales fortalezas identificadas se encuentra la existencia de un recurso forestal con potencial para aumentar su movilización de forma sostenible, una experiencia consolidada en la gestión de montes públicos y un tejido empresarial relevante en determinados eslabones de la cadena de valor, especialmente en los ámbitos de la carpintería y el mueble.

A ello se suma la presencia creciente de certificación forestal, el desarrollo del mercado de biomasa y la aparición de iniciativas formativas y tecnológicas vinculadas a la bioeconomía y la construcción con madera, según ha detallado la Junta en una nota de prensa este jueves.

No obstante, el diagnóstico también apunta a distintos retos que deberá abordar el futuro programa, como la brecha existente entre el potencial productivo de los montes y la movilización real de madera, la atomización del sector de servicios forestales o la existencia de cuellos de botella industriales en procesos clave como el secado, la clasificación estructural o el control de calidad.

En este contexto, el delegado territorial recordó que la gestión activa de los montes es fundamental para garantizar su conservación a largo plazo. En este sentido, citó las reflexiones del catedrático de la Universidad de Granada Antolino Gallego, quien recientemente señalaba que los montes no deben entenderse como espacios intocables, sino como sistemas vivos cuya conservación depende en gran medida de una gestión planificada y económicamente viable.

La sesión incluyó además una dinámica participativa en la que los asistentes analizaron, mediante un ejercicio DAFO, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector, así como la priorización de propuestas estratégicas que deberán orientar el futuro programa.

Las conclusiones de estas mesas de trabajo, junto con el diagnóstico técnico del sector, servirán como base para definir el Programa de Impulso a los Aprovechamientos de la Madera en Andalucía, una iniciativa con la que la Junta de Andalucía pretende reforzar la gestión sostenible de los montes, mejorar la competitividad del sector forestal y aprovechar las oportunidades que ofrece la bioeconomía y la descarbonización de la economía.

Con este proceso participativo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente busca "consolidar una cadena de valor de la madera más sólida, innovadora y sostenible, capaz de generar empleo y contribuir al desarrollo equilibrado del territorio andaluz".