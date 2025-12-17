La Junta Rectora de Cabo de Gata (Almería) marca sus objetivos de conservación, protección y mejora para 2026

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar ha definido en sesión ordinaria sus objetivos para 2026 basado en garantizar la conservación y restauración de sus recursos naturales y patrimoniales, promover un uso sostenible del parque con la reducción del impacto humano y reforzar la educación ambiental.

La Junta de Andalucía va a mantener el servicio de refuerzo extraordinario de control y vigilancia por parte de los Agentes de Medio Ambiente durante la época estival, que entre otros aspectos permite controlar acampadas ilegales en el dominio público marítimo terrestre.

Este mismo refuerzo volverá señalizar la franja marina protegida en la época estival, lo que se han hecho durante los últimos veranos para conservar los hábitats litorales protegidos, ordenar las actividades de uso público y evitar situaciones de riesgo para la seguridad o bienestar de las personas.

Igualmente se plantea el mantenimiento de la restricción estival del acceso con vehículos a motor a las playas situadas a poniente de la población de San José y, como novedad, 2026 será el primer año en que va a estar vigente la prohibición de uso de motos de agua en la franja marina del espacio protegido.

En materia de protección de la biodiversidad, el director del Parque Natural, Jerónimo Parra, ha detallado las medidas para asegurar la protección de especies y hábitats catalogados, incluyendo programas específicos para la flora a través del jardín botánico 'El Albardinal' de Rodalquilar.

También se prevén programas de seguimiento de fauna sobre las poblaciones de aves acuáticas en los humedales de las Salinas de Cabo de Gata y Rambla Morales, la población de alondra ricotí y la reproducción de aves marinas, entre otras.

De igual modo, se desarrollará el programa de apoyo a la gestión sostenible del medio marino y litoral andaluz, que incluye el seguimiento de posidonia oceánica y el de invertebrados amenazados, entre los que figuran especies como 'Astroides calycularis', 'Dendropoma lebeche' y 'Patella ferruginea'.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre, ha destacado la puesta en marcha este año de un nuevo servicio de saneamiento ambiental y mantenimiento de hábitats litorales, dirigido a la conservación del estado ambiental de las áreas naturales más frágiles y sus infraestructuras de uso público.

De igual forma, prevé la limpieza y retirada de residuos en playas naturales y enclaves litorales más frecuentados, el mantenimiento de señalización y la reposición de apoyos de vallados y talanqueras para ordenar y guiar a los visitantes evitando la fragmentación de hábitats costeros.

Durante 2026 se seguirá con el proyecto de actuaciones de restauración de ecosistemas degradados en la Reserva de la Biosfera, que incluye medidas de conservación a través de la creación y mejora de pequeñas infraestructuras dirigidas a prevenir el impacto de visitantes sobre zonas "sensibles" como Vela Blanca y la Playa de los Muertos, así como la restauración y medidas de conservación de los georrecursos de la duna fósil de los Escullos y la duna de Mónsul.

Este proyecto también contempla la eliminación de especies exóticas en la zona de Amoladeras --principalmente pitas-- para la recuperación del hábitat estepario, incluyendo el reforzamiento de las poblaciones de azufaifar.

De igual forma, la Consejería espera iniciar el año que viene el proyecto de restauración y acondicionamiento del humedal Salinas de Cabo de Gata, que prevé la reposición del vallado perimetral del humedal y la creación de isletas de nidificación así cómo la reposición de diques en las balsas de nidificación de las colonias de larolimícolas.

"Nuestro objetivo es garantizar que Cabo de Gata-Níjar siga siendo un referente mundial en conservación y sostenibilidad. Queremos que las generaciones futuras disfruten de este espacio único en las mejores condiciones posibles", ha afirmado el delegado de la Junta.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Parque Natural impulsará en 2026 programas de educación ambiental y participación ciudadana, como la celebración del Día Internacional de la Geodiversidad y campañas de limpieza en el Geoparque.

Además, se reforzará la infraestructura turística sostenible mediante la mejora de senderos, paneles interpretativos y se dotará de mayor autonomía a los puntos de información mediante la instalación paneles fotovoltaicos.

Igualmente se verá beneficiado el espacio natural por el desarrollo de las jornadas temáticas de sensibilización ambiental. "La implicación de la ciudadanía es clave. No se trata sólo de conservar, sino de generar conciencia y responsabilidad compartida", ha dicho el director conservador del Parque Natural.

El órgano de participación del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha contado con la presidencia del catedrático de la Universidad de Almería Diego Valera.