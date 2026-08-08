La Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) asiste al anillamiento de 600 pollos de flamenco

Jornada de anillamiento de pollos de flamenco en la laguna de Fuente de Piedra. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

FUENTE DE PIEDRA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha participado este sábado en el anillamiento de pollos de flamenco común (Phoenicopterus roseus) en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, una actividad que este año ha permitido marcar 600 ejemplares de los 15.500 pollos censados, el tercer mejor registro alcanzado en este humedal.

Más de 400 personas han formado parte del dispositivo coordinado por la Junta de Andalucía, que se ha desarrollado durante la madrugada en apenas cuatro horas. Fina Martínez ha destacado que el anillamiento constituye "una de las expresiones más representativas de la unión entre la ciencia, la conservación y la participación ciudadana" y ha agradecido la implicación de todas las personas que hacen posible una operación de estas características.

"Fuente de Piedra vuelve a demostrar que la protección de nuestro patrimonio natural es una tarea compartida, capaz de reunir en torno a un mismo objetivo a investigadores, profesionales, administraciones, voluntarios y vecinos", ha señalado.

La consejera ha estado acompañada por el alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, Gemma del Corral, y la directora-conservadora de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, África Lupión.

También han participado veterinarios, investigadores y técnicos de la Consejería y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), así como profesionales del Zoológico de Córdoba, que este año colabora en la atención y recuperación de las aves que puedan resultar heridas durante la captura. A ellos se han sumado miembros de Protección Civil, vecinos de Fuente de Piedra y voluntarios.

CUARENTA AÑOS DE ANILLAMIENTOS

El anillamiento de flamencos comenzó en Fuente de Piedra en 1986, por lo que este año alcanza su 40 aniversario. Desde entonces y hasta 2025 se habían marcado 20.777 pollos con anillas cuyos códigos pueden leerse a distancia. Con los 600 ejemplares anillados en esta edición, la cifra acumulada supera los 21.000 pollos, de los cerca de 270.000 nacidos en la laguna desde que comenzó el seguimiento de la colonia en 1984.

Se trata de una de las principales acciones de conservación, investigación y educación ambiental en el territorio andaluz, en la que convergen el conocimiento científico y el compromiso social y ambiental de cientos de personas. La actividad permite en solo unas horas capturar, identificar, medir y liberar a cada uno de los ejemplares, en una operación perfectamente coordinada.

"Cada una de estas anillas aporta información de enorme valor para conocer mejor a la especie y adoptar las decisiones necesarias para su conservación", ha explicado la consejera, quien ha puesto de relieve los resultados obtenidos durante cuatro décadas de seguimiento científico.

"Este conocimiento acumulado permite estudiar sus desplazamientos, su comportamiento reproductor, su supervivencia y la relación que mantiene con la red de humedales de Andalucía, el Mediterráneo y África noroccidental", ha añadido.

El marcaje individual de los pollos de flamenco común permite realizar un seguimiento exhaustivo de la especie sin necesidad de recapturas, lo que ofrece información de gran valor sobre su comportamiento reproductor, sus rutas migratorias o la utilización que hacen de los distintos humedales.

En este contexto, cabe destacar que más del 70% de las aves anilladas en Fuente de Piedra han sido leídas alguna vez, acumulando en estos 40 años más de 167.000 registros realizados en 23 países diferentes, desde Guinea-Bissau hasta Chipre, aunque una parte importante de las lecturas, esto es, más del 30%, vuelven a hacerse en la misma laguna, dada la fuerte filopatría de esta especie.

El año hidrológico 2025/26 ha sido el cuarto con mayor registro pluviométrico en la zona en el último medio siglo, con 663 litros por metro cuadrado hasta la fecha. Ello ha permitido que la laguna alcanzara un nivel máximo de 101 centímetros en marzo, cuando la mayoría de los años no supera los 50 centímetros de nivel, lo que ha favorecido que los territorios de cría presentaran unas condiciones óptimas de aislamiento.

En la segunda quincena de febrero los flamencos accedieron a la isla de Senra, situada en el centro de la laguna, para realizar las primeras puestas. La colonia fue aumentando en número de parejas y a mediados de marzo empezaron a ocupar también los Canchones del Suroeste, repartiéndose la colonia entre dos territorios diferentes.

En total, se han contabilizado 35.177 parejas, la mayor cifra desde que comenzó el seguimiento de la colonia de flamencos en 1984. Desde entonces, han nacido en Fuente de Piedra 269.200 pollos de flamenco común.

"Las cifras de esta temporada reflejan la extraordinaria importancia de la laguna para esta especie y refuerzan la necesidad de continuar cuidando un espacio natural que forma parte de la identidad ambiental y social de Andalucía", ha afirmado la consejera.

La actividad ha comenzado de madrugada, con la entrada de los grupos de captura en la laguna para conducir a los pollos no voladores hacia el capturadero. Una vez en el corral, los ejemplares han sido trasladados individualmente a los grupos de marcaje, donde se les han colocado las anillas, además de tomarse medidas morfológicas, muestras biológicas y el peso, antes de su liberación.

El protocolo aplicado, que es casi un ritual fruto de cuatro décadas de experiencia, garantiza que el proceso se realice sin riesgo para los animales y con el máximo rigor técnico, consolidando esta práctica como una herramienta esencial para la investigación científica.

El dispositivo se ha organizado en seis grupos de marcaje en los que cada participante ha desempeñado una función previamente asignada. La fecha del anillamiento se determina en función de la evolución de la colonia, de manera que la mayoría de los pollos todavía no pueda volar y los ejemplares más pequeños tengan más de 50 días y puedan desplazarse por la laguna sin excesivo riesgo.

La financiación del operativo ha sido asumida por la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos, a través del Servicio de Promoción de la Sostenibilidad, que ha sufragado materiales como anillas, camisetas identificativas y el desayuno ofrecido a los participantes. Asimismo, se ha impulsado un campo de voluntariado ambiental de ocho días vinculado a este evento.

HUMEDAL DE RELEVANCIA INTERNACIONAL

La Laguna de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga, está reconocida como Humedal de Importancia Internacional desde 1983 conforme al Convenio Ramsar, una clasificación que subraya su relevancia como hábitat para aves acuáticas.

Además de su condición de Reserva Natural, forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que refuerza su valor ecológico dentro de los espacios protegidos.

En este enclave encuentran condiciones óptimas, además del flamenco común, otras especies como la grulla común (Grus grus) en su paso invernal, o la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) en época reproductora.

La protección de los humedales andaluces constituye una prioridad para la administración autonómica, dada su importancia para la biodiversidad, el equilibrio hídrico y la adaptación al cambio climático. La Red de Humedales de Andalucía actúa como instrumento de gestión integrada del territorio, con una visión ecosistémica y transversal que permite avanzar en la conservación de estos espacios para las generaciones futuras.

(EUROPA PRESS)