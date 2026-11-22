Proyecto Electromove. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha licitado los contratos necesarios para desarrollar el proyecto Electromove, una iniciativa que contempla el diseño de una plataforma reservada de transporte público para autobuses eléctricos o híbridos, equipada con sistemas de recarga inalámbrica, tecnologías de gestión y control y material móvil que permitan avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y energéticamente responsable, gracias al desarrollo experimental de una solución de electromovilidad basada en carga por inducción en movimiento.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Electromove pretende dar respuesta a uno de los "principales desafíos" asociados a la electrificación del transporte colectivo: la necesidad de aumentar la autonomía de los vehículos.

Para ello, el proyecto explorará la viabilidad de sistemas de transferencia inalámbrica de energía capaces de recargar los autobuses durante su circulación mediante infraestructura instalada en la propia plataforma reservada. Esta tecnología permitiría reducir los tiempos destinados a la recarga, optimizar la operación de las flotas, disminuir el consumo energético y contribuir a la descarbonización del transporte urbano e interurbano, reforzando el papel del transporte público como eje vertebrador de una movilidad más limpia y competitiva.

Este proyecto se concibe como una de las iniciativas piloto enmarcada en la estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, destinadas a favorecer la implantación de este instrumento en la Junta de Andalucía.

Así, se ha licitado, de un lado, el contrato de Compra Pública Precomercial para el diseño de la infraestructura y el material móvil, dotado de cerca de seis millones de euros con un plazo de ejecución de 28 meses y cuya presentación de ofertas finaliza el próximo 29 de enero.

Al tratarse de una actuación de Compra Pública Precomercial, el objeto del contrato no es la adquisición de productos ya disponibles en el mercado, sino el desarrollo experimental de nuevas soluciones dirigidas a resolver retos públicos asociados a la modernización del sistema de transporte y a la transición hacia modelos de movilidad de bajas emisiones.

Su ejecución se divide en tres fases: la definición conceptual, el desarrollo y la validación de prototipos de ensayo y, por último, el pilotaje en entorno real confinado de una o varias soluciones innovadoras de un conjunto vehículo-infraestructura.

Y de otro, la Oficina Técnica de asesoramiento y apoyo al proyecto, dotada de alrededor de 600.000 euros, con el mismo plazo de ejecución de 28 meses y en a la que se han presentado cuatro empresas: Sami Halawa Ribas, Novadays Sl, Evectra Mobility Services SL y Gamma Solutions SL.

Entre sus funciones se encuentran el soporte técnico para la planificación y gestión del proyecto, el seguimiento y evaluación de los trabajos desarrollados, así como la supervisión y testeo de los prototipos que se obtengan durante las distintas fases de ejecución.

Asimismo, la Oficina Técnica prestará asistencia especializada en los ámbitos jurídico y administrativo para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la Compra Pública de Innovación y de los requisitos asociados a la financiación europea.

El contrato incluye igualmente tareas de comunicación y difusión de resultados con el fin de favorecer la transferencia de conocimiento y la divulgación de los avances alcanzados.