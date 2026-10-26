Maprise coloca en Huelva la primera piedra de su proyecto pionero de remediación ambiental

Maprise coloca em Tharsis la primera piedra de su proyecto pionero de remediación ambiental. - MAPRISE

ALOSNO (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

Maprise ha celebrado este lunes el acto de colocación de la primera piedra de su proyecto de remediación ambiental en La Tiesa, en Tharsis (Alosno, Huelva), una iniciativa pionera de economía circular que permitirá recuperar un espacio afectado por la actividad industrial histórica, preparándolo para posibles nuevos usos en el futuro.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, el proyecto permitirá, al mismo tiempo, recuperar materias primas minerales de valor, entre ellas oro y plata, presentes en los residuos acumulados durante décadas, convirtiendo el proceso de restauración ambiental en una actividad productiva con interés industrial y económico.

El acto ha contado con la participación del CFO de Maprise, José Antonio Siucho; el director general, Joaquín Gómez; la alcaldesa de Tharsis, Isabel María Macías; y director general de Proyectos Estratégicos de la Junta de Andalucía, Víctor Píriz. Junto a ellos, han asistido numerosos representantes institucionales, responsables y profesionales vinculados al sector industrial, representantes del tejido empresarial, así como colaboradores y miembros del equipo de Maprise, que han querido acompañar a la compañía en este acto.

De este modo, el CFO de Maprise, José Antonio Siucho, ha destacado durante su intervención el significado que tiene para la compañía alcanzar este momento y comenzar a hacer realidad en La Tiesa un proyecto concebido desde una nueva manera de entender los espacios históricamente vinculados a la actividad industrial.

"Donde antes veíamos un pasivo ambiental, hoy podemos encontrar una oportunidad para generar valor. Donde existen residuos acumulados durante décadas, podemos recuperar materias primas fundamentales para la sociedad", ha señalado Siucho.

En este sentido, ha resaltado la vinculación del proyecto con el territorio en el que se asienta y la "importancia" del respaldo recibido por las administraciones. "Proyectos de esta naturaleza necesitan inversión y capacidad empresarial, pero necesitan también diálogo, confianza y colaboración", ha señalado, destacando que la colaboración público-privada resulta "fundamental" para hacer posibles iniciativas de interés estratégico para el territorio.

Por su parte, el director general de Maprise, Joaquín Gómez, ha trasladado la dimensión concreta que alcanzará el proyecto y su aportación ambiental, económica y social. Gómez ha destacado que Maprise contará con una inversión cercana a los 60 millones de euros y con una planta con capacidad para tratar hasta 500.000 toneladas de material al año.

La actuación permitirá intervenir sobre aproximadamente diez millones de toneladas de residuos acumulados durante décadas y recuperar ambientalmente alrededor de 105 hectáreas de terreno. A ello se suma su impacto sobre el empleo, con una previsión de alrededor 250 empleos indirectos y 50 directos, además de la actividad que se generará en torno a proveedores, empresas auxiliares y servicios.

El director general ha subrayado también "la importancia de que las administraciones públicas contribuyan a agilizar los trámites necesarios para favorecer la puesta en marcha de este tipo de proyectos".

También ha incidido en "la necesidad de mantener la unidad y la colaboración de todo el sector, aunando esfuerzos para impulsar iniciativas que permitan avanzar y generar nuevas oportunidades para el territorio".

Además, ha señalado la voluntad de que la actividad desarrollada por Maprise genere el mayor retorno posible en su entorno. "Para Maprise es fundamental que el valor que se genera permanezca en el territorio", ha afirmado, toda vez que ha destacado "la apuesta por desarrollar actividad industrial, conocimiento y una cadena de valor capaz de generar riqueza en la zona".

Por su parte, el director general de Proyectos Estratégicos de la Junta de Andalucía, Víctor Píriz, ha dado la enhorabuena a Maprise "por apostar por la provincia de Huelva y por un proyecto de remediación ambiental diferente e inspirador", al que ha deseado "mucho éxito" por "la inversión que están asumiendo".

Asimismo, ha señalado que se trata de una iniciativa apoyada por la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, por lo cual "cuenta con tramitación prioritaria y urgente".

La alcaldesa de Tharsis, Isabel María Macías, ha calificado la colocación de esta primera piedra como "un sueño que se hace realidad y un día importante para Tharsis en el que se ve ejecutar una iniciativa que genera ilusión, para que el pueblo esté vivo, se genere empleo y riqueza y se mire al futuro con esperanza".

De esta forma, ha reiterado "el compromiso del Ayuntamiento con este proyecto" y ha señalado que será "un aliado para colaborar y facilitar el camino para su puesta en funcionamiento".

El acto ha concluido con la colocación simbólica de la primera piedra, durante la que autoridades y representantes de la compañía han depositado una urna con diferentes elementos vinculados al proyecto y al territorio, dejando constancia de una jornada especialmente significativa para la compañía.

Un hito que marca el inicio de una nueva fase y da paso a los próximos trabajos previstos para avanzar en la puesta en marcha de esta iniciativa de Maprise en La Tiesa.