Más de 30,8 millones en inversiones ambientales aceleran la transición a la economía circular en Granada

ALHENDÍN (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada ha visitado este jueves la Ecocentral Loma del Manzanares, en Alhendín, en el área metropolitana granadina, una de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico (TMB) más avanzadas de Andalucía y una infraestructura clave en el sistema provincial de gestión de residuos. Allí ha dado cuenta de más de 30,8 millones en inversiones ambientales en la provincia con la que ha explicado que se acelera la transicicón a la economía circular.

La planta, gestionada por la Diputación de Granada, cuenta con capacidad para tratar más de 450.000 toneladas de residuos al año y se sitúa entre las que mayor financiación han recibido a través de las distintas órdenes de subvenciones impulsadas por la Junta de Andalucía. El delegado ha estado acompañado por el vicepresidente de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla.

Según ha informado la Junta en una nota, Mancilla ha destacado el papel esencial de la institución provincial en la gestión de los residuos municipales y en la modernización de las instalaciones que dan servicio a la mayor parte del territorio. Durante la visita, el delegado territorial ha subrayado que la provincia de Granada "ha recibido más de 30,8 millones de euros en inversiones destinadas a economía circular y gestión de residuos", procedentes de las convocatorias de 2021, 2023 y 2024, financiadas con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El delegado ha reseñado el alcance territorial de estas inversiones, señalando que más de 70 municipios y entidades locales de la provincia, el 40 por ciento del total, han recibido financiación directa. Al respecto, ha explicado que este despliegue "demuestra la apuesta de la Junta por garantizar que la transición hacia la economía circular llegue tanto a los grandes municipios como a los pequeños", recordando que el impacto se amplía gracias a la labor de mancomunidades, consorcios y de la propia Diputación, que extienden los beneficios a prácticamente todo el territorio provincial.

En relación con las actuaciones financiadas, el delegado ha explicado que las inversiones han permitido "avanzar en tres grandes líneas de trabajo: la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos, la construcción y modernización de instalaciones de tratamiento biológico y la mejora tecnológica de las plantas TMB para incrementar la recuperación de materiales reciclables y reducir el rechazo enviado a vertedero".

Sobre ello, ha explicado que los principales beneficiarios por volumen de financiación han sido la Diputación, con más de 21,7 millones de euros; el Ayuntamiento de Granada, con casi 3,9 millones; y el Consorcio Vega-Sierra Elvira, con más de 1,3 millones. El delegado ha manifestado que estas inversiones no solo han impulsado proyectos de gran escala, sino también actuaciones relevantes en numerosos municipios de tamaño medio y pequeño.

En este sentido, García ha remarcado que numerosos municipios como Motril, Armilla, Baza, Atarfe, Las Gabias, Almuñécar, entre otros, han recibido financiación para "implantar o mejorar la recogida separada de biorresiduos, reforzando así la capacidad local para cumplir con las nuevas obligaciones normativas y mejorar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía", han agregado desde la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha valorado el papel de diversas mancomunidades y consorcios, como Ribera Baja del Genil, Baza, Alhama o Marquesado del Zenete, en la gestión supramunicipal de residuos, destacando que estas entidades permiten "optimizar recursos y extender los beneficios de las inversiones a zonas rurales y municipios con menor capacidad técnica o económica".

También ha advertido de la importancia de la convocatoria de camiones de recogida de biorresiduos, que ha permitido "modernizar" las flotas municipales de Motril, Albuñol y de la Mancomunidad de Municipios de la Ribera Baja del Genil, con cofinanciación de hasta el 90 por ciento del coste e incentivos específicos para vehículos eléctricos o de bajas emisiones.

La visita a la planta de tratamiento de residuos de Alhendín ha permitido comprobar sobre el terreno el impacto de estas actuaciones. La planta ha incorporado mejoras tecnológicas que optimizan los procesos de separación y clasificación, incrementando la recuperación de materiales reciclables y reduciendo el volumen de residuos destinados a vertedero.

"Esta Ecocentral es un ejemplo de cómo la inversión pública, bien orientada, permite modernizar infraestructuras esenciales para la sostenibilidad de la provincia", ha afirmado el delegado. Por su parte, Mancilla ha declarado que "la Diputación de Granada está plenamente comprometida con una gestión eficiente y sostenible de los residuos".

"La Ecocentral Loma del Manzanares es una infraestructura estratégica que da servicio a la mayoría de los municipios y que, gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía, puede modernizarse para ofrecer un tratamiento más eficiente y respetuoso con el medio ambiente".