Moeve y Exolum cierran la financiación del proyecto Muelle Sur de Huelva, "estratégico para la transición en Europa"

Obras del proyecto Muelle Sur en el Puerto de Huelva. - MOEVE

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Moeve y Exolum, a través de su joint venture Terminal Puerto Tartessos, han firmado un acuerdo de financiación con BBVA y Kutxabank para respaldar el desarrollo de Muelle Sur, "una infraestructura estratégica situada en el Puerto de Huelva". La instalación, que ya supera el ecuador de su construcción, será uno de los principales puntos de entrada de materias primas y salida de productos de la nueva planta de biocombustibles 2G de Moeve, integrada en el que será el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa.

Según han indicado ambas compañías en una nota de prensa, la operación, por importe de 105 millones de euros, se ha estructurado bajo un modelo de financiación 'Project Finance'. Esta financiación permitirá optimizar la estructura de capital y afrontar a largo plazo una inversión estratégica para el desarrollo logístico del enclave industrial del Puerto Exterior de Huelva.

La estructuración de la financiación ha sido liderada por BBVA, actuando como Sole Bookrunner, Sole Underwriter, MLA y Hedge Coordinator, junto a Kutxabank que ha actuado como Lead Arranger.

En la transacción han participado los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto de Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, como asesor legal de las entidades financieras.

En este sentido, la CFO y directora de Estrategia, Sostenibilidad y M&A de Moeve, Carmen de Pablo, ha señalado que Muelle Sur es "mucho más que una infraestructura portuaria", ya que es "una pieza esencial para impulsar la transición energética y reforzar la autonomía de Europa".

"Este acuerdo financiero respalda un proyecto que nos permitirá mejorar la eficiencia y disponer en nuestras instalaciones de Huelva de la capacidad logística necesaria para impulsar nuestros proyectos de moléculas verdes".

Por su parte, el CFO de Exolum, David Folgado, ha destacado que la logística es un elemento "esencial" para "hacer posible la transición energética". "Muelle Sur nos permitirá disponer de una infraestructura más moderna, flexible y preparada para gestionar nuevos vectores energéticos, reforzando la eficiencia y la seguridad de las operaciones y contribuyendo al desarrollo de una industria más sostenible y competitiva".

"Esta financiación también ha permitido estructurar una operación que demuestra el interés del mercado de Project Finance por respaldar infraestructuras clave para la transición energética, aportando valor al desarrollo de este tipo de activos", ha añadido.

El proyecto Muelle Sur contempla la construcción de un nuevo muelle de atraque de 511 metros de longitud que modernizará las capacidades logísticas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones de Exolum. La nueva infraestructura optimizará las operaciones de carga y descarga de buques y permitirá gestionar con mayor eficiencia la entrada de materias primas sostenibles y la expedición de nuevos combustibles.

Además, incrementará la flexibilidad operativa y reforzará la seguridad del complejo, contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía energética europea.