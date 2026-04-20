Moeve y Universidad de Cádiz inauguran el Laboratorio para la Transición Energética en el Campus de Algeciras

Archivo - Inauguración del Laboratorio Moeve para la Transición Energética en el Campus de Algeciras - MOEVE - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (Etsia) de la Universidad de Cádiz (UCA) ha inaugurado el Laboratorio Moeve para la Transición Energética dentro de su estrategia científica e investigadora, un espacio que supone "un gran avance científico" y que cuenta con el apoyo de Moeve, en particular de su Centro de Innovación de Alcalá de Henares (Madrid).

El nuevo laboratorio investigará la producción de nuevos combustibles renovables a partir de biomasa y la valorización de residuos, como ha detallado Moeve en una nota.

Se desarrolla dentro del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos, fundamentándose en la trayectoria del Grupo de Análisis y Diseño de Procesos con Fluidos Supercríticos y su línea de investigación en ingeniería de la reacción a alta presión.

La actividad científica de este laboratorio se centrará en áreas "críticas" para el futuro industrial sostenible. En ese sentido, se ha indicado que los equipos investigadores dedicarán sus esfuerzos a proyectos para la producción de biocombustibles y de combustibles sintéticos a partir de biomasa y la valorización de residuos industriales y urbanos, además del desarrollo de investigación sobre moléculas renovables como el e-amoníaco, buscando soluciones innovadoras en el ámbito de la energía.

Al acto de inauguración han acudido María Luz Martín, vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la UCA; Francisco Trujillo, coordinador del máster de Petroquímica y Tecnología del Hidrógeno; Juan Carlos Valenzuela, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras; y Estrella Blanco, responsable de Corporate Affairs de Moeve.

Además, han asistido José María Abelleira-Pereira, profesor del máster, y María Jesús Jiménez, subdirectora de Investigación, ambos desarrolladores de la iniciativa.

María Luz Martín ha agradecido el apoyo de Moeve para la creación de este laboratorio que supone "un nuevo paso" en la apuesta de la Universidad de Cádiz por la investigación aplicada en transición energética, un ámbito "clave para el futuro de nuestro entorno industrial", como ha dicho.

Por su parte, Estrella Blanco ha subrayado que este laboratorio es "un pilar para poder avanzar en la innovación y la investigación", considerándolo "un ejemplo" de cómo la alianza entre universidad y empresa "permite desarrollar proyectos innovadores con impacto real en la sociedad".

José María Abelleira-Pereira ha destacado en especial el apoyo de Moeve para la adquisición de un reactor hidrotérmico de alta presión y temperatura, "una herramienta tecnológica indispensable para la ejecución de esta línea de investigación".

También, la capacidad del laboratorio para permitir la realización de trabajos fin de grado, trabajos fin de másteres y tesis doctorales. "Estas instalaciones son el resultado de un minucioso proceso de puesta a punto concebido para dotar al personal de un entorno investigador de primer nivel, donde los estudios experimentales podrán alcanzar nuevas cotas de precisión", ha sostenido.

Este grupo de investigación tiene su origen en el Campus de Puerto Real. Su implementación en este nuevo espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras potencia sus capacidades técnicas y representa un acercamiento que incrementa los lazos de colaboración y la investigación complementaria entre el Campus de Puerto Real y el Campus Bahía de Algeciras.

De esta manera, fortalece el trabajo conjunto de toda la Universidad y empresas de la provincia, especialmente en el Campo de Gibraltar.

La dotación del nuevo laboratorio por parte de Moeve forma parte de la estrategia de la energética para fomentar la innovación colaborativa y el talento, un ecosistema abierto con empresas, startups, instituciones públicas, centros tecnológicos y otras organizaciones.

Mediante su hoja de ruta 'Positive Motion', el objetivo de Moeve es "convertirse en un líder de la transición energética" y, por medio de la colaboración público-privada y privada-privada, "impulsar el desarrollo de las moléculas verdes y de la química y la movilidad sostenibles", como ha definido esta entidad.